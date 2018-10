Cómo se beneficia Linux ahora que Microsoft ha hecho open source más de 60.000 de sus patentes

Microsoft acaba de dar el paso más tangible hasta ahora para demostrar que va en serio con lo de su amor a Linux y nuevo compromiso con el open source. Si bien la empresa de Redmond ya había hecho cosas como unirse a la Linux Foundation como miembro platino, o liberar proyectos como .NET, TypeScript, Visual Studio Code y Powershell, esta vez se trata de algo mucho más grande.

Microsoft ha cedido más de 60.000 de sus patentes para "ayudar a proteger Linux y el open source". Y aunque suene un poco a eslogan publicitario, sí es justamente eso lo que han hecho al unirse a la comunidad de Open Invention Network (OIN).

De troll de patentes a protector de Linux

El giro que ha dado la filosofía de Microsoft como empresa no deja de ser sorprendente. Es más, la misma compañía admite en su anuncio que este movimiento probablemente será visto como una sorpresa por algunos: "No es un secreto que ha habido fricción en el pasado entre Microsoft y la comunidad open source con el problema de las patentes".

No, ciertamente no es un secreto. No hay que mirar muy lejos, en el 2009 Microsoft demandó a Tom Tom por patentes relacionadas con el kernel de Linux. En esa misma época, la OIN de la que ahora forman parte se había enterado de que planeaban subastar algunas de sus patentes a trolls que se dedican a usarlas en contra del open source.

En aquellos años, Microsoft ya había dado algunos pequeños pasos para colaborar con el kernel de Linux, pero empresas como Red Hat a pesar de aplaudir iniciativas como esta de una Microsoft que parecía querer ser más amigable con el FOSS, igual sentían que el compromiso no era verdadero, y el uso que hacía Microsoft de sus patentes era la principal razón.

Hoy estamos hablando de una empresa que literalmente acaba de acceder al uso libre de prácticamente todo su portafolio de patentes por parte de el resto de los miembros de OIN, el consorcio open source más grande dedicado a proteger Linux de las demandas por patentes.

¿Cómo protege OIN a Linux y al open source?

Curiosamente la Open Invention Network fue creada para proteger a Linux de empresas como la Microsoft del pasado. La organización fue fundada en el 2005 por IBM, Novell, Phillips, y Red Hat. Posteriormente se unieron Sony, Google, Toyota, SUSE, Canonical y TomTom. Es lo que se llama una "comunidad de patentes no agresiva".

OIN se dedica a adquirir patentes, pero en lugar de usar esas patentes para atacar a otros proyectos o demandar regalías por ellas, lo que hacen es usar las licencias y patentes que tienen y comprometerse a que sean libres de uso entre todos sus miembros. Es decir, nadie que forme parte de OIN va a demandar a otro miembro de OIN por el uso de patentes, sean propiedad de quien sea.

Es una organización que busca garantizar la liberad de acción entre los miembros de la comunidad GNU/Linux. Todo el que se une ella aceptar que deberá abstenerse de usar su portafolio de patentes en contra de Linux.

Aunque Microsoft es la empresa más importante que se une a la OIN recientemente, la organización ya tiene más de 2.400 empresas entre sus miembros. Todos los miembros tienen acceso tanto a patentes propiedad de OIN como a licencias cruzadas entre otros licenciatarios de OIN, sin regalías.

Un movimiento enorme por parte de Microsoft

Si bien estás más de 60.00 licencias que cede Microsoft es una cantidad enorme, no son todas. Las patentes que tienen que ver con el código de Windows seguirán siendo privadas. Pero todo lo relacionado con Linux (y por ende Android), es campo libre.

No se puede menospreciar para nada este movimiento de Microsoft. Estamos hablando de una empresa que llegó a hacer pagar a Samsung más de 1.000 millones de dólares por el uso de sus patentes de Android. Patentes que hicieron ganar a la empresa unos 3.400 millones de dólares para finales de 2014.

La Microsoft de hoy claramente siente que tiene más que ganar si abre sus patentes que cobrando por ellas

¿Qué fue lo que cambió?, el mismo Scott Guthrie, vicepresidente ejecutivo de Microsoft le explicó a ZDNet es que la empresa ha pasado por un "cambio filosófico fundamental":

Venimos de un lugar en el que no éramos amigables con el open source. Pero tienes que mirar nuestras acciones en los últimos cinco o seis años, y al final del día hemos demostrado con esas acciones que somos serios con respecto al open source. Queremos proteger los proyectos open source de demandas de propiedad intelectual, así que estamos abriendo nuestro portafolio a OIN.

Con la excepción de Windows, que cada vez parece quedar más relegado entre las prioridades de Microsoft, la empresa se está básicamente convirtiendo en una open source y ahora tiene sentido que quiera proteger esas tecnologías.