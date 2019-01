Firefox lleva un tiempo ocultando el porno de tu página de inicio por defecto

Una función que casi todos los navegadores web modernos tienen es mostrar en la página de inicio favoritos y sitios más visitados cada vez que abrimos una nueva ventana o pestaña. Normalmente son modificables y el contenido que aparece en ellas puede ser eliminado, pero la posibilidad de que muestren webs aleatorias puede llegar a ser muy avergonzante y desafortunada dependiendo de quién tengamos alrededor.

En ambientes de trabajo o con personas inapropiadas como menores, de lo peor que nos puede pasar es que una de las web que se muestren entre las visitadas recientemente o favoritos contenga pornografía, no porque sea ilegal sino porque sigue sin estar socialmente visto como algo normal.

En ese sentido, Firefox cuenta con una función que bloquea la aparición de pornografía o webs de descargas, para que ante la mirada indiscreta de algún compañero o jefe no haya problemas y no se revele ningún fetichismo extraño o falta de productividad. La función no es nueva, sino que fue incluida en 2014, para no "ensuciar" a los contenidos patrocinados que Mozilla estaba negociando incluir, y que duraron poco tiempo.

Cuántos sitios se ocultan y cómo desactivar el filtro antiporno de Firefox

Cuando Mozilla estrenó esta función no empleó ningún tipo de inteligencia artificial o etiqueta inteligente para impedir la aparición del porno en la página de inicio. Por el contrario, Mozilla cuenta con una base de datos de más de 2.000 webs que se sigue actualizando. Eso sí, no da enlaces, sino el hash MD5 de esos sitios.

Si no nos importa que otros vean una página de inicio de Firefox llena de webs pornográficas o de descargas, la función es fácilmente desactivadle en la clásica página 'about:config'. En ella, buscaremos la opción 'browser.newtabpage.activity-stream.filterAdult', que por defecto está en 'true', para que, con doble click, pase a 'false', de manera que quedará desactivada.

La opción es bienvenida, sobre todo porque también es desactivable y en principio nadie se verá perjudicado. En cualquier caso, lo más seguro para la mayoría de navegadores sigue siendo que la nueva pestaña abra una página en blanco. Otra opción muy usada y ya nada desconocida son los modos de incógnito, que tampoco reflejarán nada en la las pantallas de inicio.