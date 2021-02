Google borra la popular extensión The Great Suspender de su Chrome Web Store por contener malware

La extensión The Great Suspender ya no está disponible en la Chrome Web Store: Google la ha retirado de su tienda de extensiones... y, además, la ha desactivado remotamente en aquellos equipos donde hubiera sido instalada, al tiempo que mostraba un aviso explicando que contenía malware.

The Great Suspender fue una extensión muy popular entre los usuarios del navegador de Google gracias a que permitía suspender aquellas pestañas que llevaban un tiempo inactivas, con el fin de reducir su (voraz) consumo de RAM.

Así, el contenido de la misma se sustituía por una pantalla gris vacía, aunque un clic bastaba para recargarla. Una solución sencilla que nos evitaba tener que ir cerrando las pestañas.

Además, ayudaba a su popularidad el hecho de que fuera una extensión open source, cuyo código podía consultarse en su repositorio de GitHub.

Todo comenzó con el cambio de desarrollador

Sin embargo, a finales del año pasado, su creador (Dean Oemcke) dejó de mantenerla y lo vendió a un sujeto o compañía desconocidos, que empezaron a actualizar en silencio la extensión con código que la conectaba a servidores de terceros.

A eso se sumaba que una nueva funcionalidad, teóricamente enfocada a habilitar una opción de captura de pantalla, permitiría ejecutar toda clase de código a conveniencia de los desarrolladores: insertar anuncios, bloquear o redirigir sitios web...

Los nuevos desarrolladores mantenían silencio sobre el asunto al tiempo que la extensión comenzaba a solicitar cada vez más permisos, de modo que cada vez más usuarios avanzados de la misma empezaron a abandonarla en estos últimos meses.

¿Alternativas?

De hecho, algunos promovieron la creación de un fork ('The Great Suspender - Without Analytics Tracking') que por ahora no está disponible en la Chrome Web Store, pero que sí podemos instalar manualmente.

Sin embargo, cabe preguntarse si actualmente, con funcionalidades como Tab Freeze ya integradas en el propio navegador, se hace necesario usar extensiones sólo para reducir su consumo de RAM.

Si crees que la respuesta es "Sí", siempre te queda la opción de recurrir a un clónico llamado The Great Discarder, disponible en la tienda de extensiones de Google.

Un problema para los antiguos usuarios

El problema para los que venían usando la extensión es que, tras la desactivación remota por parte de Google, las pestañas suspendidas por la extensión no se restaurarán cuando volvamos a abrir el navegador.

Aunque, si editamos su URL, podremos ver al final de la misma la correspondiente a la web original. Por ejemplo: