Google Chrome se actualiza a la versión 70 con PWA en Windows y compatibilidad con el códec AV1

Chrome, el famoso navegador creado por Google, se ha actualizado hoy mismo y alcanzado la versión 70. Entre las novedades que incluye se encuentran la compatibilidad con las PWA (aplicaciones web progresivas) en Windows, la implementación del códec de vídeo AV1 y una serie de cambios en el polémico inicio de sesión único en Chrome y los servicios de Google. Vayamos por partes.

Por un lado, Windows ahora permite añadir aplicaciones web progresivas al menú de inicio. Estas son una especie de páginas webs embebidas que funcionan como si de una aplicación instalada se tratase (sin la barra de dirección o botones de pestañas). Esto es útil para crear accesos directos de algunos servicios como Spotify, aunque para ello los desarrolladores deberán cumplir con los estándares de PWA ofrecidos por Google. Aquí tienes una lista con algunas para probar.

En segundo lugar tenemos el códec de vídeo AV1, desarrollado por la Alliance for Open Media. Este códec es un 30% más eficiente que el actual VP9 y, por ahora, funcionará con los archivos MP4. Para activarlo debes ir a la página de pruebas de YouTube, seleccionar "Priorizar AV1 para todo" y reproducir algún vídeo de esta lista de reproducción. Lo hemos probado y lo cierto es que notamos una mejoría en la carga de los vídeos, pero dependerá de la velocidad de tu conexión.

De la misma forma, se ha mejorado la gestión de las extensiones, que ahora pueden configurarse para que no puedan acceder a determinados sitios y que, para hacerlo, el usuario tenga que hacer clic sobre ellas. Asimismo, y hablando de seguridad, cuando un usuario acceda a una web HTTP (no HTTPS) e introduzca algún dato (como una contraseña), el navegador le mostrará un texto en rojo en la barra de búsqueda que indica que el sitio web no es seguro.

Finalmente, Google Chrome ha modificado el login de Google Chrome y Google Apps, separando ambos procesos (que siguen siendo algo confusos). Ahora, cuando iniciemos sesión en un servicio de Google como Gmail, en la pestañita que aparece al pulsar sobre nuestra foto en la barra de extensiones aparecerá el estado actual de nuestra cuenta, a saber: sin iniciar sesión, con la sesión iniciada pero sin sincronización y con la sesión iniciada y sincronizando.

Vía | VentureBeat