Chrome 69 inicia sesión en el navegador (sin permiso) cada vez que el usuario accede a un servicio de Google

A principios de este mes, Google publicó la versión 69 de Chrome, su famoso navegador y el más usado a nivel global. Entre los cambios que este navegador recibía se encontraban un nuevo diseño, un nuevo gestor de contraseñas, más velocidad y, casi de forma desapercibida, la unificación de inicio de sesión en Google Sites y Google Chrome.

En otras palabras, cuando un usuario inicie sesión en Gmail, automáticamente se iniciará sesión en Google Chrome. Esto, hasta la fecha, estaba claramente diferenciado. Puede parecer un cambio superfluo, pero es importante destacar que tiene algunas implicaciones serias de cara a la privacidad y a la subida de datos a Google. Vayamos por partes.

Empecemos por el principio. Desde hace unos cuantos años, Google ofrecía a sus usuarios la opción de iniciar sesión en Google Chrome para sincronizar sus datos, historial, marcadores, etc., en la nube. Se llamaba Sync. De esa forma, un usuario podría acceder al historial de navegación de su smartphone desde su ordenador, y viceversa. De no activar esta función, los datos de navegación se quedarían almacenados de forma local en el ordenador, y no en la nube de Google. Dicho de otra forma, el envío de datos a Google era algo opcional.

Sin embargo, en la versión 69 de Google Chrome, el inicio de sesión en el navegador se ha vinculado al inicio de sesión en los servicios de Google, véase Gmail. Esto lo hace sin preguntar, sin ni siquiera mostrar una notificación. La única forma que el usuario tiene de saberlo es comprobando que su foto de perfil de Google aparece en la zona superior derecha, justo al lado de las extensiones.

Esto no sincroniza los datos de navegación con Google inmediatamente, ya que requiere de una confirmación adicional, tal y como puede comprobarse en la imagen superior. Una vez se pulsa sobre la foto de perfil, el desplegable nos permite sincronizar nuestra información con Google para usarla en diferentes dispositivos.

Note that it doesn’t turn on Sync. You still have to explicitly opt in to that.



The goal is to resolve a problem people had: people logged in as account A in the content area, but syncing as B, and bad confusion would ensue.