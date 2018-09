Chrome 69, análisis: nuevo look, misma hambre de memoria

Google Chrome 69 ya está disponible, la edición aniversario del navegador más usado en todo el mundo con más del 60% de cuota de mercado, está estrenando varias novedades interesantes, entre ellas un nuevo diseño y un gestor de contraseñas. En líneas generales, es el mismo Chrome de siempre, rápido y letal para casi todo, y muy hambriento de memoria.

En Genbeta lo hemos venido probando desde versiones beta y hasta en Canary, y ahora con el lanzamiento hemos hecho algunas pruebas adicionales de rendimiento para comparar con versiones anteriores y con otros navegadores. Te contamos los resultados, y además nuestra opinión también desde el punto de vista de un usuario.

Material Design 2

El nuevo diseño de Chrome está regido por las últimas normas de Material Design, el lenguaje de diseño de Google para todos sus productos. Cuando instalamos el nuevo Chrome vamos a notar cambios obvios pero no drásticos, bordes redondeados, muchísimo blanco, blanco de comercial de detergente, y algunos campos más estilizados.

Es bonito, no es nada nuevo, se parece mucho a lo que ya nos ha mostrado Firefox. Personalmente me gusta más que el look de antes, pues se siente más moderno, y me gusta cuando refrescan la interfaz de las apps de siempre sin salirse demasiado de las líneas, pero dando algo de frescura a lo que vemos todo el tiempo.

Chrome 69 no reinventa la rueda con su diseño, pero se agradece que refrescaran la interfaz.

El nuevo diseño también ha venido junto a otras decisiones que tomó Google sobre lo que muestra en la interfaz de su navegador. Ya no aparecen las siglas "HTTP" ni "HTTPS" antes de las direcciones web. Solo un indicador en caso de que no sean seguras.

En pro de la simplificación tiene todo el sentido del mundo, hace años que no hace falta escribir estas siglas en ningún navegador para acceder a las webs, y el usuario promedio quizás preste más atención con un aviso de "no seguro" en lugar de un "extraño" HTTPS con una raya en el medio.

La nueva barra de direcciones

Muchos de los cambios en Chrome 69 los vas a notar principalmente en la barra de direcciones. Ahí se ven los nuevos bordes redondeados, el dominio del blanco, el icono de búsqueda ya no es una lupa sino que ahora es un logo de Google, ya no ves el HTTP en las direcciones, y además de esto hay un par de cosas nuevas más.

Junto al icono en forma de estrella para añadir a favoritos, ahora verás tu foto de perfil desde el que puedes gestionar usuarios y más cosas. Al actualizar Chrome te pedirán volver a iniciar sesión con tu cuenta de Google para reaundar la sincronización.

Desde el menú que aparece al hacer click en tu foto, puedes acceder al nuevo gestor de contraseñas de Google Chrome. De él vamos a hablar un poco más a fondo en breve. Y, la otra novedad que vas a encontrar, es que ahora la barra de URL responde preguntas.

Como si ya no era suficiente con autocompletar tus búsquedas y responderte cosas directamente en los resultados de Google, ahora Chrome es capaz de mostrar respuestas instantáneas directamente en la barra de direcciones cuando escribes algo. No funciona a la perfección, pues en más de una ocasión no muestra nada aunque la respuesta instantánea exista, pero seguro lo afinan en nada.

El gestor de contraseñas de Google Chrome

Ahora si presionamos ese icono en forma de llave en una web donde tienes almacenadas credenciales, verás la lista completa de todas tus cuentas, pero también sirve para rellenar otro tipo de credenciales de forma automática.

Además si estás registrándote en cualquier sitio web, Chrome te sugerirá una contraseña, una que tiene toda la intención de ser segura, que es generada al azar y que además se va a sincronizar en la nube con tu cuenta de Google para que puedas ingresarla de forma automática en todos tus dispositivos con Chrome, de escritorio o móviles.

Sugerencias de contraseñas en Chrome

En la nueva página de Configuración vas a encontrar varias cosas nuevas y una de ellas es el gestor de contraseñas, que ahora aparece entre las primeras opciones y no sepultado casi al final.

Ahí además podrás almacenar direcciones y métodos de pago, de forma que ahora es aún más simple rellenar formularios de compra automáticamente, pues puedes gestionar múltiples credenciales a través de dispositivos de forma sencilla.

El nuevo gestor de contraseñas es quizás lo más notable de esta actualización

Si ya vienes usando Chrome y guardas tus contraseñas en el navegador, pues ahora es aún mejor que antes en ese aspecto. Mi recomendación es que si vas a usar el navegador para esto, que siempre uses una frase de sincronización adicional para proteger tus datos un poco más.

Si te interesa, hemos dedicado un artículo adicional a explicarte cómo sacarle el máximo provecho al gestor de contraseñas de Chrome.

Somos veloces, y seguimos tragando mucha RAM

Chrome 69 es rápido, muy rápido. Esto no es algo nuevo para Chrome, el navegador de Google siempre se ha caracterizado por esto. Sin embargo, esta versión va especialmente bien, de hecho, pruebas de benchmark como Speedometer lo ponen con una puntuación de 72.2, una cifra mucho más alta que la que nos dio hace algún tiempo cuando comparamos varios navegadores para evaluar al recién estrenado Firefox Quantum.

En aquel entonces fue Opera el que salió mejor parado, y aunque actualmente llega 69 puntos, esta vez Chrome le ganó. Speedometer mide el tiempo que le toma al navegador responder a las acciones del usuario.

Consumo de RAM de Chrome 69 en Windows 10 con 12 pestañas abiertas

La RAM es la misma historia de siempre, en promedio Chrome consume unos 2 GB de RAM con solo unas 12 pestañas abiertas, si deshabilitamos todas las extensiones no se recupera demasiado, de hecho, 20 pestañas sin extensiones pasan de 1.5 GB de RAM. Mientras que esas mismas 12 pestañas en Opera consumen casi 500 MB menos.

De hecho, la nueva función site isolation que se activó para defendernos de Spectre tiene el desafortunado efecto de aumentar el consumo de RAM en Chrome. Y, a pesar del trabajo de optimización de siempre, ya es simplemente ridículo pensar que Chrome va a empezar a ser más ligero en el futuro.

En ordenadores con menos de 8 GB de RAM es casi imposible de usar, salvo que no vayas a ejecutar nada más aparte del navegador. En los que tienen 8 GB ya se sufre, personalmente tuve que dejar de usarlo en macOS porque no me alcanzaban esos 8 GB para nada si usaba Chrome. En Windows 10 tengo 16 GB disponibles, y usar Chrome es más llevadero. Si te sobra memoria, te faltarán quejas.

Chrome 69, la opinión de Genbeta

Chrome 69 es otra iteración más del navegador de Google con algunas mejoras y novedades que ya se encuentran sobre una base robusta. Sigue siendo un pedazo de software sumamente poderoso, rápido y compatible con todos los estándares web. Su interfaz sigue siendo limpia, y ahora se siente más fresca.

La gestión de contraseñas es más que bienvenida, las nuevas respuestas inteligentes es algo que podíamos esperar de semejante gigante de las búsquedas y aunque pueda parecer simple, es excelente para la productividad (al menos a nivel trivia). Podemos quejarnos hasta el cansancio sobre el consumo de RAM de Chrome, pero es algo que posiblemente no vaya a cambiar.

Chrome sigue consumiendo muchísima RAM, pero la mayoría de la gente se lo perdona, y mientras más RAM nos sobre menos importará.

No es un pecado único de Chrome, el resto de navegadores modernos tienden a consumir grandes cantidades también, pero siendo Chrome el más usado, es del que siempre van a haber más quejas al respecto, y además, tiende a ser en muchos casos el que más consume aunque por poca diferencia.

Ese consumo de RAM no es por simple gula, ayudan a tener un navegador así de rápido y poderoso, pero algunos soñamos con un mundo en el que la optimización del consumo de recursos también fuese una mayor prioridad.

