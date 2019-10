Google Stadia podrá jugarse en ordenadores con Google Chrome desde su lanzamiento

Como siempre decimos cuando hablamos de Google Stadia, el futuro ya está aquí. O casi, porque el servicio de videojuegos por streaming de Google se lanzará al público el próximo 19 de noviembre. Ese día, Google lanzará, si no hay retraso de última hora, los packs de los distintos modos de suscripción, que son Founder's Edition (ya agotado) y Premiere Edition.

Desde el principio creímos que en lanzamiento solo podríamos jugar a Google Stadia contando con Chromecast Ultra, portátiles Chromebook o tabletas con Chrome OS y smartphones Google Pixel con mando de Stadia. Pero, según hemos conocido vía Twitter, Google Stadia también estará disponible en Google Chrome.

Según ha contado la cuenta oficial de Google Stadia a nuestro compañero Jose García Nieto, editor de Xataka Android, "en el lanzamiento, con Founder's Edition, Premiere Edition o si recibes un Buddy Pass, podrás acceder a Stadia a través del navegador Chrome en su ordenador o portátil".

Hi Jose! At launch, with the Founder's Edition, Premiere Edition or if you receive a Buddy Pass, you'll be able to access Stadia through the Chrome browser on your laptop or computer.