Google trabaja en una nueva forma de que Chrome ahorre batería mediante indicaciones de cada web

Uno de los problemas habituales cuando se habla de Chrome frente a Edge o Safari como navegadores preinstalados en Windows 10 y macOS es su consumo de recursos. Por mucho que Google trabaja en reducir el impacto energético, el navegador sigue siendo un mal amigo de las baterías. En este sentido, hace poco hemos visto cómo, mediante limitaciones impuestas a JavaScript, la autonomía de un portátil podría incrementarse hasta en dos horas.

Ahora, según han descubierto en TheWindowsClub, el equipo de Chrome está desarrollando una nueva función que permitirá ahorrar recursos de CPU por cada web, gracias a unas indicaciones programables que los sitios pueden indicarle al navegador.

Así opera la función experimental de Chrome

Battery-Savings Meta Tag, como internamente se conoce a la nueva función, aún está en fase muy temprana de desarrollo, por lo que ni siquiera se puede probar en las versiones Canary del navegador. Sin embargo, gracias a documentación que Google tiene en GitHub, podemos saber más o menos cómo funcionará el sistema para ahorrar energía.

Con Battery-Saving Meta Tag hay que pensar en algo similar a lo que los fabricantes de portátiles y smartphones ofrecen con sus modos de ahorro de batería. Estos suelen ser activados cuando el sistema o el usuario creen que hay que destinar menos recursos de CPU y conectividad a la actividad normal del equipo, por lo que se reduce el rendimiento.

Con la función de Chrome, Google habla de que sean las webs las que comuniquen al navegador que desean activar un modo en el cual se ahorre energía, siempre que sea posible que todo cargue de forma aceptable. Un ejemplo que dan es reducir la tasa de frames o ralentizar genéricamente la ejecución de scripts. Todo ello deberá ser indicado por los desarrolladores de cada web, con código como este implementable vía User Agent:

Como ejemplo de casos de uso, Google lo indica como posible para webs de videoconferencia, para usar en conjunción con el User Agent para no arruinar la experiencia de una web mediante las limitaciones, o para ralentizar código JavaScript que no sea crucial para la experiencia de la web. De momento, la documentación de Google no da cifras de ahorro de batería con la función, al ser muy preliminar. Es interesante que habla de que el navegador podría utilizar el modo ahorro del smartphone para cominicar a las webs que activen sus limitaciones de rendimiento

Vía | Mixx.io