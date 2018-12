Librefox, un navegador open source basado en Firefox con mejoras en privacidad y seguridad

2018 ha sido un año donde la máxima de "la privacidad es una ilusión" ha cobrado más sentido que nunca, por la cantidad de brechas de seguridad de las que se ha informado y por los escándalos de uso de datos que compañías como Facebook han protagonizado. Aun así, no parece ser un asunto que preocupe mucho a la mayoría de usuarios (algo contrastable viendo las contraseñas más usadas del año), pero para aquellos que sí lo hagan, creaciones como Librefox son una gran ayuda.

Librefox es un proyecto de código abierto basado en Firefox destinado a aquellos para que las medidas de seguridad de las últimas versiones de lo último de Mozilla no son suficientes. Firefox se puede configurar y personalizar para lograr prácticamente el mismo grado de protección que ofrece su alternativa, pero la comodidad que Librefox ofrece por defecto no es posible igualarla para usuarios no tan avanzados.

¿Qué añade Librefox?

Librefox tiene exactamente el mismo aspecto de Firefox, por lo que nadie se perderá al usarlo. Sin embargo, hay ciertas opciones que han sido eliminadas buscando mejorar en privacidad. En ese sentido, se ha eliminado el actualizador, la herramienta de reportes de problemas y las extensiones que envían datos sobre el usuario.

A partir de ahí, Librefox añade el archivo de configuración user.js de gHacks, que busca lo mismo que este navegador, mejorar la seguridad y privacidad del usuario, así como reducir el control de su actividad y la huella que deja el usuario. Es un archivo integrable en la versión común de Mozilla, y puede descargarse aquí si prefieres no usar Librefox. Además de esto, añade otras más de 500 opciones y extensiones.

Todo enn Librefox es similar, y dentro de la aplicación es difícil saber que no estás en Firefox.

Entre ellas existe un tema oscuro, Librefox HTTP Watcher, o "Librefox Reload Button Url Bar", y se recomienda el uso de uBlock Origin, Cookie Master, First Paty Isolation, User Agent Spoofer y Browser Plugs Privacy Firefox. Además, permite limitar las conexiones de las extensiones globalmente y de forma personalizada.

No se trata de un fork de Firefox, por lo que seguirá actualizado conforme Mozilla siga lanzando versiones con nuevo código de Firefox.

Librefox es multiplataforma

Al igual que ocurre con Firefox, existen distintas versiones de Librefox basadas en las versiones de Mozilla. Para ello, se basan en las Firefox Stable, Extended Support Release, y en las versiones Beta.

En el momento actual, puedes descargar Librefox 64.0 de su web oficial en GitHub para Linux y Windows, con versiones de 32 y 64 bits, y para Mac en 64 bits. En Windows, puede funcionar con y sin instalación.