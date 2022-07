Microsoft Edge y Mozilla Firefox han incorporado barras de 'acciones rápidas' de forma experimental: así puedes activarlas

Las versiones de desarrollo de dos de los principales navegadores del mercado (Microsoft Edge Canary y Mozilla Firefox Nightly) han incorporado, con tan sólo unas horas de diferencia, funcionalidades muy similares que fácilmente podrían terminar implementándose dentro de unas semanas en las versiones estables de ambas aplicaciones.

Concretamente, estos añadidos son sendas 'barras de comandos' que facilitan la realización de acciones rápidas sin necesidad de entrar en la sección de configuración de cada navegador, ni de andar navegando entre menús. Y, en ambos casos, dichas funcionalidades están desactivadas por defecto y deberemos seguir un procedimiento para poder probarlas.

Mozilla Firefox Nightly: Acciones rápidas

La nueva funcionalidad del navegador Mozilla se denomina, únicamente, "Acciones rápidas", y la barra de comandos no es tal, sino que convierte la preexistente barra de direcciones (donde se muestran las URLs) en un espacio en el que podemos introducir comandos de texto que ejecutan otras funciones del navegador, como "Ver código fuente".

Realmente, es una funcionalidad muy similar a la incorporada a Google Chrome en 2020, que, sin embargo, terminó siendo silenciosamente suprimida en versiones posteriores del navegador de Google.

Sin embargo, en Firefox, al contrario que en Chrome, no hace falta empezar a escribir las primeras letras del comando para que se nos muestren sugerencias, basta con que se active la barra de direcciones (por ejemplo, cuando hacemos clic en la misma).

En cualquier caso, aunque seas usuario de Mozilla Firefox Nightly, no corras a probar esto todavía. Como suele ocurrir con estas funciones experimentales, se van lanzando progresivamente, a un porcentaje creciente de usuarios, y suele empezar por los usuarios estadounidenses. Hasta donde sabemos, ni siquiera todos ellos tienen acceso aún a esta nueva característica.

Pero, si quieres asegurarte (o si nos lees desde la tierra de Gates, Jobs y cía), sólo tienes que acceder a about:config, y buscar (y proceder a establecer en 'true') los siguientes elementos: 'browser.urlbar.quickactions.enabled' y 'browser.urlbar.shortcuts.quickactions'. Quienes lo han hecho, afirman que por ahora se les muestra por defecto los siguientes comandos como sugerencias: Borrar historial, Abrir descargas, Actualizar Nightly, Reiniciar Nightly, y Abrir configuración.

MS Edge Canary: DevTools Command Palette

Si, por el contrario, eres usuario del navegador de Microsoft, te interesará saber que Edge Canary, a partir de su versión 105, también permite habilitar la ejecución de comandos desde una caja de la interfaz… aunque, al contrario que en el antiguo Chrome y en el actual Firefox, dicha barra no coincide con la de direcciones, sino que es un lanzador que se activa ex profeso (pulsando Control + Mayúsculas + Espacio) y se superpone a la ventana del navegador. Algo a imitación de la paleta de comandos de VS Code.

Microsoft ha bautizado esta herramienta como 'DevTools Command Palette' (ver en la imagen que encabeza el artículo), si bien no todos los comandos que muestra están relacionados con el desarrollo web. De hecho, permite también abrir una nueva ventana inPrivate, borrar datos de exploración, cambiar de perfil de usuario o imprimir la página. Eso sí, si el usuario escribe el símbolo '>', todas las sugerencias que se muestren sí estarán relacionadas con el desarrollo.

Como en el caso de Firefox, esta herramienta de Edge tampoco está habilitada por defecto, pero basta con acceder a 'edge://flags/#edge-devtools-command-palette' y activarla desde ahí para que, una vez reiniciado el navegador, podamos hacer uso de la DevTools Command Palette haciendo uso del atajo de teclado que mencionábamos antes.

