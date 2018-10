Mozilla comenzará a ofrecer un servicio VPN a los usuarios de Firefox

A partir de este 24 de octubre, Mozilla comenzará a experimentar con un nuevo servicio para los usuarios de Firefox: su propio VPN. Para ello se han asociado con ProtonVPN, el servicio de VPN de los creadores de ProtonMail, el correo ultra seguro nacido en el CERN.

Inicialmente, a un grupo al azar de usuarios de Firefox en Estados Unidos se les empezarán a mostrar ofertas a modo de recomendación para navegar de forma más segura, esa oferta es a una suscripción mensual de ProtonVPN.

Si el usuario decide aceptar la oferta, podrá registrarse y se le cobrará de forma segura a través de servicios como Stripe y Recurly. Posteriormente podrán instalar el software VPN en Windows, macOS, Linux, iOS o Android. No está limitado al navegador.

Una capa de privacidad adicional para los usuarios de Firefox

Muchos quizás se preguntarán ¿por qué este servicio no es gratis?, o por qué no es como el de Opera que ya trae un VPN y es ilimitado y no te cobran nada. Pues, primero el "VPN de Opera" no es realmente un VPN como tal, lo que usa es un proxy.

Es ilimitado pero es lento. No hay protección más allá del navegador, también registran tu información. El proxy de Opera oculta tu IP, pero no cifra todo tu tráfico en ningún momento como un VPN de verdad, además es gratis, no puedes pedir demasiado.

El plan de Mozilla es diferente, es quizás menos atractivo para quienes quieren todo gratis, pero más atractivo para quienes buscan verdadera privacidad. Al elegir a ProtonVPN se aseguran de tener un socio con las mejores políticas de retención de datos posibles.

ProtonVPN está además basado en Suiza, así que las leyes locales de privacidad le dan una ventaja a la hora de que alguna agencia gubernamental extranjera quiera tus datos, no los pueden obligar a entregar tu información y simplemente no hay datos sobre el uso del servicio que dar, porque no registran nada sobre cómo usas el VPN.

El costo mensual de ProtonVPN en su plan "Plus" son 10 dólares al mes, lo mismo que cobrará Mozilla con esta sociedad. Parte de ese dinero ayudará a Mozilla a seguir desarrollando sus productos y otra parte irá a ProtonVPN, un servicio parte de una empresa que, recordemos, quiere liberarnos de Google en un par de años ofreciendo hasta un "Google Docs pero con cifrado".