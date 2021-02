Ninja Cookie es una extensión para Chrome, Firefox y Safari que elimina para siempre los avisos de cookies

Los avisos de cookies son uno de los avances de Internet en los últimos años, pero también uno de los grandes impedimentos para una navegación rápida, directa y cómoda. Sobre todo en navegadores móviles, los mensajes constantes para aceptar o configurar qué cookies permitimos pueden llegar a ser tan o más intrusivos que la publicidad molesta.

Para acabar con estos avisos ya propusimos "I don't care about cookies", pero he estado comparando los últimos días los resultados con los de Ninja Cookie, y para mí gana la segunda. Se trata de una extensión gratuita disponible para todos los grandes navegadores, Safari incluido, que nos ahorra muchos dolores de cabeza. La pena es que de momento no está disponible para móvil.

Una extensión que promete mejorar la privacidad por defecto

Comenzar a usar Ninja Cookie es tan fácil como instalar la extensión desde la Chrome Web Store o desde el repositorio de Firefox. En Safari, hay que recurrir a la App Store. A partir de ese momento, y desde que la activemos, no volveremos a ver avisos de cookies, o al menos esa ha sido mi experiencia.

La aplicación promete que, pese a restarnos opciones respecto a las cookies, nos ayuda haciendo que por defecto se rechacen todas las cookies no esenciales, lo que "es mucho mejor para tu privacidad".

Además de esto, sus desarroladores hablan de "disfrutar de la navegación de Internet" sin tener que preocuparnos por los banners de cookies" y de, por último, ahorrar tiempo y clicks". En este, sentido, la extensión tiene un contador de cuántos avisos de cookies nos ha evitado, calculando cuántos segundos hemos ahorrado no teniendo que aceptar cookies.

Para funciones como lista blanca o pausa permanente de la extensión en una pestaña habrá que que pagar desde 0,50 céntimos al mes hasta la cantidad que queramos, pudiendo abonar mensualmente o anualmente. Para la mayoría de personas y casos de uso, el plan gratuito será más que suficiente.