"No me importan las cookies": una extensión que acabará con los repetitivos avisos sobre cookies

Desde hace años, los usuarios de Internet ya estamos familiarizados con las "cookies", archivos que sirven para identificar al usuario almacenando su historial de actividad en una página web específica.

En los últimos años se ha tomado más conciencia sobre los problemas de privacidad en la Red y ahora es necesario que cada sitio web pida permiso antes de instalar las cookies. Si estás harto de ver estos mensajes, una extensión puede ayudarte a acabar con ellos.

Ahora "miles de clicks innecesarios"

Como su nombre indica, "I don't care about cookies" (no me importan las cookies) es una extensión que eliminará cualquier aviso sobre cookies que aparezca en las páginas web que visites.

No olvidemos que si estamos navegando en modo incógnito o si eliminamos las cookies automáticamente cada vez que cerramos el navegador tendremos que volver a ver estos avisos de nuevo.

Los creadores de esta extensión (disponible para Firefox, Chrome y Opera) aseguran que nos ayudarán a ahorrar "miles de clicks innecesarios". También está disponible para Pale Moon, Adblock Plus y uBlock.

Un punto interesante es que también puede ser utilizado en dispositivos móviles, concretamente en Firefox para Android, que si permite instalar extensiones.

De todos modos, en su página web también nos recuerdan que antes de instalarla debemos "educarnos" sobre los problemas de privacidad relacionados con las cookies y que una vez que la instalemos "pemitiremos a las webs hacer lo que quieran con las cookies que instalan en tu computadora (algo que ya hacen de todos modos, con tu permiso o sin él)".

En Genbeta | La lenta y previsible muerte de las cookies de internet: otras víctimas de lo móvil