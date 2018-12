Tab Manager Plus, una completa extensión de Chrome para los que no pueden dejar de acumular pestañas

Los usuarios más intensivos de internet a menudo lidiamos con un pequeño problema: la gestión de innumerables pestañas. Hay navegadores que gracias a su interfaz nos facilitan la tarea y otros que, precisamente por esta, nos la complican horriblemente. Es el caso, por ejemplo, de Google Chrome.

Sin embargo, no hay de qué preocuparse. Existen muchas extensiones que nos echan una mano a la hora de gestionar las pestañas y algunas lo hacen, hay que reconocerlo, extraordinariamente bien. Es el caso de Tab Manager Plus, la extensión que protagoniza este artículo y supone toda una bendición para los que no pueden dejar de acumular pestañas.

Lo tiene casi todo.

Bonita, potente y, sobre todo, funcional

Tab Manager Plus, a diferencia de la gran mayoría de extensiones de Chrome de este tipo, cuida bastante su interfaz. Además de ser razonablemente bonita, aceptable como mínimo, se preocupa de mostrar de la manera más cómoda qué pestañas tenemos abiertas, qué contienen y dónde están.

En primer lugar, debemos saber que nos muestra todas las pestañas que tengamos abiertas allá donde la usemos. Por ejemplo, podemos tener cuatro ventanas de Chrome abiertas, con varias pestañas cada una. ¿Qué hará la extensión? Pues mostrarnos el conjunto de pestañas de todas las ventanas en cualquiera de ellas.

Además de esto, Tab Manager Plus nos permite mostrar todas estas webs abiertas de cuatro maneras distintas. En formato vertical sin detalles, en formato vertical con detalles, en forma de bloques pequeños y en forma de bloques grandes. Al gusto del usuario.

Asimismo, la extensión contiene un buscador que facilita de forma tremenda encontrar aquellas pestaña perdida que andamos persiguiendo y diferentes opciones para gestionar el caos que podamos tener montado. Una opción nos permite destacar posibles pestañas duplicadas, otra colorear ventanas particulares, otra abrir o cerrar tanto ventanas como pestañas y una última muy interesante: limitar el número de pestañas que puede contener cada ventana.