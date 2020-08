La última versión de prueba de Edge añade un botón para videollamar con Skype incluso a usuarios que no disponen de la aplicación

Los usuarios de la versión 'Canary' de Microsoft Edge (inestable, destinada a probar nuevas funcionalidades) se están encontrando con una novedad al actualizar su navegador. Un botón, titulado 'Meet Now', situado en la 'nueva pestaña' por defecto de Edge, justo debajo de la caja de búsqueda.

Al lado, encontramos un texto explicando su función: "Host a video meeting in one click. No signs ups required". Es decir, "organiza una videollamada con un sólo clic, no hace falta registrarse".

Una función ya conocida que se cuela ahora en Edge

Fundamentalmente, esta nueva función facilita abrir una videollamada en Skype: de hecho, no es más que un acceso directo a una las funciones de dicha plataforma añadidas recientemente, dotándole de una posición visible en el navegador de Microsoft.

"Meet Now" es el nombre de la nueva función que Skype implementó el pasado mes de abril para poder videollamar con Skype en pocos clics, incluso a usuarios que no tengan la app instalada. Estos últimos podían participar a través de un navegador web compatible con Chrome, como el propio Edge.

Búsquedas recomendadas

Pero no es la única novedad añadida al canal Canary de Edge: sus usuarios se encontrarán también con una función de 'Búsquedas recomendadas', que da acceso a temas que son actualmente tendencia en Internet, a modo de unos 'trending topic' del navegador.

Dichas recomendaciones se muestran también bajo la caja de búsqueda, pero aquellos usuarios que no estén interesados en esta nueva función pueden desactivarlas en la configuración de Edge, al contrario de lo que ocurre -por ahora- con la presencia del botón 'Meet Now'.

Vía | Techdows Imágenes | Richard Hay & Florian B (vía Twitter)