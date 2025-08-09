Con GPT-5, OpenAI se ha cargado ocho modelos de ChatGPT del tirón. Solo podrás usar GPT-4o con una condición

La llegada de GPT-5 ha traído un efecto colateral inesperado para quienes usamos ChatGPT en nuestro día a día: OpenAI se ha cargado ocho modelos de IA de un plumazo, GPT-4o, GPT-4.1, GPT-4.5, GPT-4.1-mini, o4-mini, o4-mini-high, o3 y o3-pro, de modo que toda la actividad va hacia GPT-5 y sus versiones. Y eso supone muchos cambios y mucha fe en su nuevo modelo.

Pero como el CEO de OpenAI ha declarado, el lanzamiento de GPT-5 fue un poco más accidentado de lo esperado. Tras la puesta de largo, el máximo responsable de la empresa de ChatGPT se puso delante de los usuarios en un "Pregúntame lo que quieras" en Reddit, donde estos dejaron ver su malestar por el vacío dejado por la ausencia inexplicable de los viejos y (más o menos) confiables modelos.

OpenAI da marcha atrás con GPT-4o pero con condiciones

Cuando OpenAI lanzó GPT-5 lo hizo prometiendo el modelo más inteligente y rápido jamás lanzado por la compañía con una herramienta estratégica bajo la manda: un sistema simplificado para elegir qué versión es la óptima para la petición del usuario.

Vaya por delante que GPT-4o no se había ido por completo: seguía operativo en el modo de voz de ChatGPT y en Apple Intelligence, aunque de forma mucho más capada. Pero la migración hacia GPT-5 fue automática: si tenías un chat en GPT-4o, 4.1, 4.5 o sus versiones mini, ahora está operativo en GPT-5. Y si usaba o3, ahora continuarán con GPT-5 Thinking, al igual que las de o3-pro, ahora trasladadas a GPT-5 Thinking Pro.

Un usuario contaba que 'Durante meses estuve en perfecta sintonía cambiando entre o3, o3-pro, 4.5 y 4o, dependiendo de la tarea. Sabía exactamente qué podía ofrecer cada modelo. Ahora se han ido y me toca reajustarme a GPT-5'. Otra persona usuaria de GPT-4o era aún más tajante: 'Acaban de retirar el mejor modelo hasta ahora para escribir ficción'.

Estos son solo un par de ejemplos del sentir popular de quienes participaron en el AMA de Reddit, así que Sam Altman y los suyos cambiaron de idea, listando más novedades de la implementación de GPT-5, que también resumió en X/Twitter. Tras diferentes agradecimientos por el feedback y comunicar que duplicarían los límites de velocidad de GPT-5 para los usuarios de ChatGPT Plus a medida que finalicemos la implementación, Sam Altman dio la buena nueva con una condición:

'Permitiremos que los usuarios Plus elijan continuar usando 4o. Estaremos atentos al uso mientras evaluamos la duración de los modelos heredados.'

Así, la idea de OpenAI es observar su uso mientras piensan 'cuánto tiempo ofrecer los modelos heredados'. Todo parece indicar que GPT-4o se queda, de momento y solo para quienes pasen por caja. Al fin y al cabo una de las características de GPT-5 es funcionar como un sistema que elige automáticamente cuándo prevalece la velocidad o cuándo detenerse a razonar más a fondo, lo que implica tomar el control en detrimento de los usuarios que usaban el selector.

Dejando al margen la ausencia de selector, OpenAI se lo juega todo a la carta de GPT-5 y su depuración, algo que de momento está por ver. Como cuenta su CEO, un día antes de la presentación hubo un fallo en el autoswitcher que impidió que GPT-5 intercalara respuestas rápidas con GPT-5 Thinking cuando era lo mejor, lo que se tradujo en que pareció menos capaz de lo que en realidad es. Y no solo eso: algunas críticas de GPT-5 tras estas horas de uso explican que el nuevo modelo tiene una personalidad más fría frente a GPT-4o.

