Dos opciones para jugar a Wordle dentro de una hoja de cálculo en Excel

Tras su lanzamiento hace menos de dos meses, han surgido toda clase de variantes del popular juego Wordle, frecuentemente con cambios de temática —los hay de geografía o de matemáticas— o de idioma —en español, catalán y multilenguaje (con letras extra), por ejemplo—.

La mayoría de esas variantes están, como el juego original, destinadas a ser jugadas en la web desde un navegador, aunque también encontrarás apps móviles en la Play Store y la Apple Store basadas en el mismo concepto.

Sin embargo, existen más modos de jugar a Wordle, algunos ciertamente inesperados. Y uno de ellos pasa por jugarlo en Excel. Sí, sí, dentro de una hoja de cálculo.

Hay dos opciones para hacerlo si la idea te seduce. La primera la puedes encontrar aquí, subida a Google Docs, aunque también te la puedes descargar y abrirla en tu suite ofimática favorita.

I was bored last night so I basically made a fully playable excel version of Wordle pic.twitter.com/P2Mn1ffekn