Worldle es el juego inspirado en Wordle que pone a prueba cuánto sabes de geografía

Tras la salida de Wordle, le han salido numerosos clones, a cada cual más divertido y tergiversando aún más su concepto. Recientemente fue adquirido por el New York Times, lo que causó polémica entre el público luego de que su creador rompiera la promesa de no venderlo. Sin embargo, hoy no vamos a hablar del juego de Josh Wardle, sino de uno muy inspirado en el suyo y para los amantes de la geografía: Worldle.

En Worldle el objetivo es sencillo: adivinar el país. Las pistas que tenemos son la forma de su superficie y la distancia y dirección en la que estamos de acertar desde el último intento, siendo algo así como un GeoGuessr en pequeña escala.

Si bien no hay mucho de Wordle aquí, si que hay similitudes en su interfaz y en el número de intentos posibles (que son un total de seis). Tal y como dice en sus instrucciones, tras un intento, el juego nos mostrará la distancia, dirección y proximidad del mismo hacia el objetivo. Esta distancia es entre centros de cada país.

You crazy people! It was supposed to be just a small side project! We are now half a million who played #Worldle today! Wtf?! 🤯🤩 Thanks to all of you! ❤️ pic.twitter.com/3IqZ3JzYLn