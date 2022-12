Puede que nunca hayas utilizado esta tecla en el teclado de tu PC: "no hace nada" pero tiene una historia

Aunque hagas uso de tu teclado a diario, es probable que haya teclas que no hayas pulsado nunca, o que no sepas para qué sirven. No te preocupes, esto es común, ya que aunque todas ellas tienen una función, la informática ha evolucionado radicalmente desde la primera era de la programación, y hay algunas que han quedado en desuso debido a ello. Es el caso de la tecla de Pause/Break, una tecla que hoy día, ya no hace honor a su nombre.

Al igual que cuando te explicamos la diferencia entre las teclas de Enter y Return, en este artículo hemos querido explicar la función de la tecla Pause/Break, la cual aparentemente no hace nada. Eso sí, tiene historia para rato.

No hace nada, pero antaño servía de mucho

Esta tecla nos ha acompañado durante muchos años, y pese a ello, muchos aún se preguntan para qué sirve. Si bien por su nombre nos puede parecer que pueda ser útil para aplicaciones multimedia, aquellos que la hayan probado en Spotify, YouTube, o cualquier reproductor de audio y vídeo, se habrán dado cuenta de que la tecla 'no funciona'. Y es que su uso no está destinado para pausar una canción, o un vídeo, sino que está más relacionado con la programación.

La utilidad de la tecla de Pause/Break se remonta a los tiempos de MS-DOS, ya que la tecla se utilizaba para pausar programas en ejecución a través de líneas de comandos. Además, si se combinaba con la tecla CTRL, finalizaba los procesos por completo. Debido a que el software moderno cuenta con otras formas más eficaces de aplicar esa función, la tecla ha quedado prácticamente en desuso, al menos para el usuario común.

La tecla puede servir también para pausar la ejecución de algunos juegos y aplicaciones, sobre todo aquellos más antiguos. Y es que antaño, si tenías que dejar de jugar por un momento, la pantalla se congelaba al pulsar esta tecla (o en su defecto la tecla P), y se podía reanudar la partida tras pulsar la misma tecla.

En Windows, si combinamos la tecla Pause/Break junto a la tecla de Windows, nos aparecerá la ventana de información del sistema, donde podemos ver los detalles de la CPU, RAM, id de producto, y más. De hecho, a través de las siguientes combinaciones, podremos hacer lo mismo:

FN + Ctrl + P

FN + Ctrl + B

FN + Alt + P

FN + P

FN + B

Otra de las funciones que puede tener la tecla en algunos teclados es la posibilidad de suspender el equipo, aunque en este caso, haría falta combinarla con la tecla de FN. Sin embargo, en este caso, todo depende del teclado.

Si nos fijamos, veremos que la tecla de Pause/Break se suele encontrar en la misma zona que las teclas de Inicio, Fin, Supr, Ins, y demás. Estas teclas, aunque tienen mayor utilidad que la de Pause/Break, su uso es fácilmente sustituible por otras teclas o combinación. Por esto mismo, en los teclados de tipo 60%, son las primeras en desaparecer para reducir el tamaño, junto al teclado numérico.

Si nunca has pulsado la tecla de Pause/Break, te animamos a que lo hagas, ya que cuando veas que no hace nada, al menos te acordarás de esta pequeña historia que te hemos contado.