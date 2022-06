Cómo consultar si tienes multas olvidadas en la DGT: gratuitamente y sin certificado digital

Las multas siempre están acechando a cualquier conductor. El hecho de no aparcar correctamente, pasarse un poco en la velocidad o hacer un giro indebido puede ser finalmente motivo de sanción. Es por ello que siempre hay que estar atento a las diferentes formas de recibirlas, ya que si no cuentas con el alta en el buzón electrónico de la DGT, vas a tener que optar por consultar el tablón de publicación donde aparecen todas las sanciones.

En la página web de la DGT se puede encontrar el tablón de edictos electrónicos de la DGT en donde se publican las sanciones impuestas en el caso de que no se haya podido notificar debido a una ausencia o cambio de domicilio. De esta manera, puede ser realmente cómodo tener que estar consultando este panel siempre que tengas dudas acerca de si has sido sancionado o no. Este es un panel al que puede acceder cualquier ciudadanos sin necesidad de tener certificado digital.

Hay que tener en cuenta que todas las multas que aparezcan en este tablón, junto al BOE, se considerarán como notificadas a partir de 20 días de publicación. Es decir, aunque no tengas una carta que lo informe, la publicación en esta página contará con el mismo efecto legal.

Acceder al tablón de sanciones de la DGT

Este tablón destaca precisamente porque cualquier persona va a poder acceder a él sin certificado digital, y además es gratuito. Para poder acceder, lo primero que debes hacer es entrar en la Sede Electrónica de la DGT. En la parte superior aparecerán varias pestañas y tendrán que situarte sobre Multas, y seguidamente en el menú desplegable pulsar sobre Consulta del Tablón Edictal de Sanciones.

Se abrirá automáticamente una página con toda la información referente al trámite. Es importante leerla completa, sobre todo el apartado de preguntas que se pueden presentar a cualquier ciudadano. Pero lo realmente importante al final radica en el comienzo de esta página donde se deberá pulsar sobre Sin certificado.

Al momento se abrirá el tablón edictal como tal, con un buscador en la parte superior. Aquí es donde vas a tener que introducir los datos sobre el denunciado. Admite varios puntos como son por ejemplo el DNI del titular del vehículo, el bastidor o también la matrícula.

Si haces la búsqueda y no te arroja ningún resultado, te recomendamos ir cambiando el formato de estos valores. Pero si sigue sin salir nada, estás de enhorabuena porque no vas a tener ninguna multa pendiente de ser notificada. Pero en el caso de que si tengas algo en el tablón de edictos, aparecerá un registro con el nombre del organismo que ha emitido la notificación, y simplemente tendrás que pulsar sobre este.

En este caso se abrirá un archivo del anuncio que ha realizado la DGT ante el TESTRA. Pero lo realmente importante aquí para consultar las sanciones es desplazarte a la esquina superior izquierda, ya sea en la lupa para buscar tu DNI o matrícula o en el archivo en formato PDF. En este último aparecerá a partir de la segunda página una tabla con toda la información de las sanciones, y simplemente deberás buscar tu DNI.

En esta tabla serán los muchos datos que te pueden llegar a interesar. Concretamente, además de la matrícula se puede ver la cuantía de la sanción, el artículo por el que se aplica esta y también si se llega a retirar una cuantía de puntos.

Obviamente esto es algo meramente informativo. En el caso de aparecer en uno de estos anuncios, pero no contar con la notificación en físico, vas a tener que acudir a la propia DGT con el número de expediente. De esta manera tendrás toda la información para presentar alegaciones y también para abonarla.