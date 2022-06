Cómo enterarte lo más rápido posible de las multas de la DGT por SMS y mail y ahorrar unos euros

Es posible que en algunas ocasiones hayas tenido la situación de pasar por delante de un radar y no saber la velocidad justa a la que ibas o la máxima de la vía. Esto hace que comience a generarse un estado de estrés hasta que pueda llegar una carta al domicilio con una posible multa. Para poder evitar esta espera, y la posible pérdida de la notificación porque no estás en casa o porque la dirección no es correcta en la base de datos de la DGT hay medios electrónicos para recibir esta notificación. Entre estos se destaca el uso de la aplicación miDGT o del sistema DEV.

La Dirección General de Tráfico cuenta con un buzón electrónico bautizado como Dirección Electrónica Vial (DEV) en el que cualquier conductor se puede dar de alta para recibir comunicación y notificaciones de manera telemática. Estas cuentan con la misma validez jurídica que si se reciben en papel, pero con la tranquilidad que te llegarán de manera inmediata y sin posibles pérdidas en su envío. Además de estar centralizado en este sistema, también llegará un aviso a tu correo electrónico o tu móvil con un SMS para poder estar informado en todo momento de si tienes una multa o cualquier otra notificación de la DGT.

Este es un sistema que trata en todo momento de hacer que te llegue la sanción cuanto antes. De esta manera, a la hora de hacer el pago de la multa en la DGT, se conseguirá contar con un descuento de hasta el 50% por realizar un pago adelantado. Esto hace que te ahorres mucho dinero simplemente por estar registrado en esta base.

Un vistazo a… Cómo solicitar el CERTIFICADO DIGITAL de PERSONA FÍSICA de la FNMT

Proceso de alta en el DEV

Lo primero a tener en cuenta en estos casos, es que será necesario para acceder con Certificado Digital. De esta manera, se garantiza que al buzón de notificaciones únicamente puedas acceder tú, ya que hay que tener en cuenta que hablamos de la recepción de información confidencial y jurídicamente significativa.

Una vez tienes en cuenta esto, vas a tener que acceder a la Sede Electrónica de la DGT. En la parte superior vas a poder encontrar una serie de pestaña. En este caso deberás situarse sobre Otros trámites y en el desplegable pulsar sobre Dirección Electrónica Vial - DEV- Notificación electrónica.

En la ventana que se abre, se muestra una gran cantidad de información sobre el proceso que se va a iniciar. Se resuelven en la parte inferior varias preguntas que se pueden tener sobre su funcionamiento, a quién está dedicado y también los requisitos. Es importante destacar que además de notificación de la DGT también se recibirán de otros organismos públicos como ayuntamientos.

Una vez has leído toda la información, deberás desplazarte nuevamente a la parte superior de la pantalla. Seguidamente deberás pulsar sobre Alta, modificación y baja en DEV. Al momento en la nueva ventana que se vaya a abrir, aparecerá un recuadro para que se pueda activar el certificado digital que tienes instalado en el navegador o leer el DNI electrónico conectado a tu ordenador.

En la ventana que se cargará, aparecerá un formulario bastante simple. En este se especificará tanto tu nombre como el DNI haciendo uso del certificado que has introducido. Es importante que rellenes de manera correcta el campo de Correo electrónico y Teléfono móvil, ya que será aquí donde se reciban las notificaciones de que tienes una nueva comunicación pendiente en el buzón digital. Seguidamente, se tendrá que pulsar en la casilla inferior para aceptar las condiciones expuestas anteriormente.

En el siguiente paso, se van a poder seleccionar las categorías y procedimientos que se quieren recibir por este sistema. En este caso se debe seleccionar tanto las Comunicaciones de otros servicios y Sanciones. De manera extra puedes seleccionar también las subvenciones que se organizan para las víctimas de accidentes de tráfico por parte de la DGT. Una vez concluido, deberás pulsar en Aceptar en la esquina inferior derecha. Al pulsar, se mostrará un mensaje de confirmación de que el proceso ha sido correcto.

Automáticamente, tanto en tu teléfono móvil como en tu correo electrónico te van a llegar dos mensajes. Es importante que ocurra, ya que será indicativo de que el servicio se ha activado correctamente y que en un futuro si hay alguna notificación la vas a terminar recibiendo.

Acceso al sistema de notificaciones

Una vez has dado el alta a este sistema, puedes consultar todas las notificaciones que existan a tu nombre a través de la página web del DEV. En este caso únicamente se va a tener que seleccionar Acceso a notificaciones. Lógicamente al momento se va a requerir también que verifiques tu identidad a través del certificado digital que tengas instalado, como ocurre en el caso anterior.

Cuando ya estás identificado aparecerá una base de datos con todas las notificaciones que tengas pendientes. En el caso de ser una multa, debes sabes que se contará con todos los detalles para poder descargar en un documento avalado por el sistema VSF. Esto será importante para poder tener los datos con el objetivo de recurrir la multa ante la DGT y también para realizar en pago en cualquier cajero con el código de barras que está integrado. Igualmente, hay que tener en cuenta que estas comunicaciones únicamente se almacenan aquí únicamente 180 días.

Es realmente importante en este caso recibir este tipo de notificaciones, ya que pagar las multas en la DGT con anterioridad hace que se cuente con un descuento del 50% en la mayoría de los casos. De esta manera, el ahorro tan significativo hará que una infracción que puedas tener no se convierta al final en un problema más agravado por el retraso en la entrega de una notificación.