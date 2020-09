Cómo crear un blog sin necesidad de base de datos usando Grav

A la hora de plantearnos crear un sitio web, lo normal es empezar por la elección del CMS que usaremos para gestionarla. Hoy en día el más usado, con diferencia, es Wordpress, que constituye una opción polifacética y de fácil uso.

Pero en muchos casos, los sitios web que querremos crear serán tan simples que no requerirán de toda la potencia de Wordpress. En esos casos, podremos recurrir a un CMS del tipo 'flat-file', es decir, de los que no requieren bases de datos para funcionar: todos los datos se guardan en archivos de texto simples.

Esto, por un lado, aumenta la seguridad de los sitios web (si no hay base de datos SQL, se acabaron los ataques de inyección SQL)… pero al depender de archivos, operaciones como las búsquedas dentro de un sitio web pueden volverse rematadamente lentas si el sitio acumula muchos posts y secciones.

Si creemos que un CMS 'flat-file' puede ser una buena opción para nuestro sitio, lo mejor es que probemos a usar uno: el más popular de todos ellos es Grav, y será el que usaremos en este tutorial.

Cualquier hosting web que tengamos a mano, aunque sea un mero alojamiento compartido, nos servirá: el único requisito a cumplir será el de contar con una versión más o menos actualizada de PHP.

Desde la web oficial de Grav elegiremos un tipo de descarga:

Una vez descargado el archivo que hayamos elegido, lo subiremos al directorio donde queramos instalarlo (normalmente, a la raíz del dominio o subdominio), y lo descomprimimos desde ahí. La razón para no descomprimirlo en nuestro PC y subir los archivos desde ahí es evitar perder por el camino alguno de los archivos ocultos que contiene.

En mi caso, al acceder al dominio de prueba, lo primero con lo que me encuentro es con un error:

"You are running PHP 5.6.40, but Grav needs at least PHP 7.1.3 to run".