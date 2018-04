Cómo descargar los vídeos de Facebook en Windows, Mac o Linux

Si por cualquier razón alguna vez has intentado descargar los vídeos de Facebook para guardarlos en tu ordenador y mirar sin conexión, seguramente te has encontrado con que no es posible. Aunque antes había un truco que se aprovechaba de la versión móvil, eso ya no funciona.

Sin embargo, existen varias alternativas que te permiten bajar un vídeo de Facebook a tu ordenador de forma sencilla, sin importar el sistema operativo que uses, ya sea Windows, Linux o macOS.

Desde la web

Si no quieres instalar nada, una de las soluciones más simples es usar una web como FBDown.net. Aquí lo único que tienes que hacer es pegar en el cajón el enlace al vídeo de Facebook que quieres descargar.

Una vez que haces esto, la web reconoce el vídeo y te ofrece dos opciones: descarga estándar y descarga en alta calidad. Elige la que quieras y el vídeo aparecerá en una nueva ventana con un icono para descargar:

Lo único que tienes que tener en cuenta es que el sitio no funciona si tienes activo un bloqueador de anuncios, así que deberás desactivarlo si quieres descargar vídeos de Facebook usando esta herramienta.

FBDown también ofrece una extensión para Chrome que añade un botón a la barra de herramientas del navegador y te permite bajar los vídeos automáticamente simplemente haciendo click en él. Aún más simple.

Descarga una aplicación

Si quieres una opción un poco más compleja y que te da más control sobre las descargas, nuestra recomendación es usar jDownloader. Esta app es un famoso gestor de descargas multiplataforma, es decir, funciona tanto en Windows como en Linux y macOS.

Cuando copias un enlace desde tu navegador, el capturador de enlaces de jDownloader reconoce todo el contenido que puedes descargar automáticamente

La ventaja de jDownloader es que te permite añadir múltiples descargas a la vez y pausar y reanudar a placer. Además, lo único que tienes que hacer es copiar la URL de Facebook donde está el vídeo y jDownloader lo escanea de forma automática.

También funciona con vídeos de otras fuentes, así que sirve para descargar casi todo el contenido multimedia de casi cualquier sitio web.

