Cómo eliminar o marcar como leído todos los correos de Gmail en un solo paso para ahorrar espacio

Organizar nuestra bandeja de entrada en Gmail es algo que se puede volver muy tedioso. Hay quienes no lo hacen en absoluto, y entran en el cliente para únicamente leer los correos, mientras que otros no pueden ver ni tan siquiera un icono de notificación pululando por la interfaz de nuestro sistema. Sin embargo, en Gmail existe una opción para eliminar todos nuestros problemas de raíz, aunque quizás es una solución que no debe hacerse muy a menudo.

Gmail nos da la posibilidad de eliminar por completo todos los emails que hayamos recibido o enviado de una sentada, además de poder marcar todos y cada uno de ellos como leídos. El procedimiento es tremendamente sencillo, y a través de una serie de pasos te mostramos cómo hacerlo para que no tengas que preocuparte más de esas notificaciones.

Eliminar toda nuestra bandeja de entrada de vez en cuando nos puede venir muy bien. Ya no solo para curarnos en salud, sino para ahorrar espacio de almacenamiento en nuestra cuenta de Google, ya que no están las cosas para desperdiciar espacio. Un mail puede pesar entre 1 MB o incluso más de 25 MB, depende de su contenido. Para saber cuánto espacio nos ocupa Gmail en la cuenta de Google, tan solo hay que visitar la web de Google One. Tener más de 10.000 correos en la bandeja nos puede ocupar un buen porcentaje de nuestro almacenamiento gratuito en Drive.

Cómo marcar como leídos o eliminar todos los correos de Gmail

Como requisito principal para este truco, tenemos que entrar a Gmail desde el navegador de nuestro ordenador, o a través del navegador de nuestro dispositivo móvil activando la 'Vista de ordenador'. Esto es debido a que la opción que nos aparece en Gmail para seleccionarlo todo solo se muestra de esta forma.

Una vez hayamos accedido a Gmail desde el navegador e iniciado sesión, nos vamos a la bandeja de entrada y pulsamos sobre la casilla de arriba a la izquierda, aquella que se encuentra por encima de todas las de nuestros correos. Al haber pulsado la casilla, se seleccionarán todos los mails, aunque únicamente aquellos que se encuentran en la primera página. Sin embargo, para seleccionarlos todos, tan solo tenemos que seleccionar la opción que nos aparece arriba a la derecha de 'Seleccionar las X conversaciones de recibidos'.

Una vez pulsada la opción, ya podemos manipular a nuestro antojo todos y cada uno de los mails que tenemos en nuestra bandeja de entrada, o de cualquier otra carpeta de Gmail. Habiendo seleccionado todos los mensajes, podemos eliminarlos todos de una sentada para ahorrar espacio, o marcarlos como leídos para eliminar cualquier notificación.

Al haberlos eliminados, irán directos a la papelera, así que no te olvides de vaciar también la papelera si lo que quieres es ahorrar espacio de almacenamiento. Si tienes algún correo que quieras salvar, este es el momento.