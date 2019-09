Cómo entrar directo en Facebook sin introducir la contraseña

Hace un tiempo que Facebook viene ofreciendo una opción para que guardemos nuestra información de inicio de sesión en navegador de forma que no tengamos que ingresar los datos nunca más, al menos en ese mismo navegador.

Es decir, activando esta característica podrás entrar directo a Facebook sin introducir la contraseña ni el nombre de usuario más que la primera vez, ni siquiera tendrás que volver a pasar por la página de inicio de sesión.

El mensaje con el que Facebook ofrece recordar tu contraseña en el navegador

Es bastante sencillo de activar, si hasta ahora Facebook no te ha ofrecido la opción en tu muro, te explicaremos cómo acceder a ella de forma manual desde la Configuración, y si ya la has activado y quisieras dejar de recordar la contraseña por alguna razón, te explicamos cómo desactivarlo.

Cómo guardar la información de inicio de sesión en Facebook

Haz click en el botón de menú de Facebook (el triángulo que mira hacia abajo en la parte derecha de la barra azul) y selecciona Configuración. Una vez en la página de ajustes de Facebook haz click en Seguridad e inicio de sesión.

Desde ahí podrás ver una lista de todos los dispositivos y navegadores en los que has iniciado sesión con tu cuenta de Facebook, y más abajo verás una opción llamada "Guardar información de inicio de sesión". Si haces click en Editar podrás no solo guardar tu información del navegador actual para no tener que ingresar nunca más la contraseña, o para eliminar este tipo de acceso de otros navegadores.

Con esta opción activada ya no tendrás que volver a introducir la contraseña de la cuenta, y de hecho, cuando entres en Facebook nuevamente, incluso después de mucho tiempo o de borrar datos de navegación, en su lugar verás tu foto de perfil, haciendo click en ella inicias sesión de forma automática.

Puedes hacer esto con cuantas cuentas quieras para solo tener que hacer click en tu foto para iniciar sesión en Facebook. Ahora, si has activado este inicio de sesión automático por error, o en un ordenador ajeno, es bueno saber que desde esta sección de los ajuste puedes revocar el inicio de sesión automático inmediatamente.

Esta función es completamente independiente de las credenciales que almacena el navegador por su cuenta, puedes tener tus datos de usuario almacenados con el gestor de contraseñas del navegador, pero si no activas esta función aún tendrás que ingresarlos o dejar que el navegador lo haga de forma automática. Así mismo, si borras las credenciales del navegador, pero no desactivas el acceso automático de Facebook, podrás seguir (tú o cualquiera) iniciando sesión con solo hacer click en tu foto.