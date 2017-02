Cómo evitar que Spotify se coma demasiado espacio en tu disco

Si eres un usuario de Spotify y escuchas música en tu ordenador, ya sea en Windows, Linux o Mac es muy probable que utilices la aplicación nativa de escritorio para ello, que a muchos nos parece bastante mejor opción que la web. Ahora, con el paso del tiempo el caché de Spotify se va llenando de lo que serían copias locales de las canciones que escuchas, para que no tengas que descargarlas cada vez que las vas a escuchar y así ahorrar ancho de banda.

No es sorpresa que aún en las peores conexiones el servicio siga reproduciendo muy rápido la música. El problema con esto es que dependiendo del uso que le des a la aplicación, las carpetas donde se almacena esa información pueden llegar a ocupar varios gigabytes de espacio, y si el tuyo es limitado vas a querer limpiar todo y también poner un límite.

Hay dos carpetas en las se almacenan estos datos, una es "Storage" y la otra es "Data". Si abres la aplicación de Spotify, haces click en Editar, seleccionar Preferencias y abres la Configuración Avanzada ahí encontrarás la ruta en la que se almacena el caché de la aplicación. Copia y pega en tu explorador de archivos y borra todo su contenido.

Si quieres saber antes cuanto espacio ocupada, siempre puedes hacer click derecho sobre la carpeta y luego en propiedades para que el sistema te muestre. Pero, no solo en esta ubicación se almacenan datos temporales de Spotify, en la carpeta "Data" también. La ruta del archivo es casi igual:

C:\Users\TUUSUARIO\AppData\Local\Spotify\Data

En mi caso la carpeta ocupaba más de 7 GB de espacio, y no hablamos de música descargada para escuchar offline, pues no he guardado absolutamente nada en mi ordenador. Puedes borrar todo el contenido de ambas carpetas sin preocuparte, solo recuerda cerrar primero Spotify.

Evitar que Spotify siga llenando estas carpetas sin límite

Una opción es cambiar la ubicación de la carpeta de caché a otro disco con más espacio, si es que tienes uno. La otra es poner un límite a la cantidad de espacio que puede ocupar Spotify en estas ubicaciones. Para ellos vamos a tener que editar uno de los archivos de configuración de Spotify.

Cierra la aplicación de Spotify y abre la siguiente ruta en el explorador de archivos:

C:\Users\TUUSUARIO\AppData\Roaming\Spotify\

Selecciona el archivo llamado prefs y ábrelo con el bloc de notas o algún editor de texto. Como verás es un documento con datos de tu cuenta. Al final del texto añade una linea con lo siguiente:

storage.size=cantidad de espacio deseada en megabytes

Ejemplo: storage.size=1280 limita la cantidad de espacio que puede usar Spotify para almacenar caché a solo un poco más de 1 GB.

En Genbeta | Cómo es Spotify Premium, ¿merece la pena pagar por él a día de hoy?