Cómo mejorar la reproducción de vídeo 4k en tu ordenador viejo

El vídeo 4K no es nada nuevo. Las primeras televisores con dicha resolución comenzaron a llegar al público entre 2012 y 2013, por lo que ya se puede hablar de tecnología asentada. De forma similar a lo que ocurrió con la alta definición (720p y 1080p) hace aproximadamente una década, más allá del formato físico, que requiere de nuevos reproductores, el problema para la mayoría de usuarios de ordenadores de hace algún tiempo es de potencia y de compatibiliad. Y solucionarlo no es tan fácil como cabría esperar.

Hasta Kaby Lake, la séptima generación de procesadores de Intel, que llegó el año pasado, no existían procesadores de escritorio o portátil capaces de decodificar y codificar vía hardware vídeo de 10-bit bajo el códec HEVC o el de Google, VP9. Esto es un problema, pues más allá de vídeos que se descarguen por internet, casi todo el contenido lo que los smartphones produzcan a partir de ahora llegará bajo HEVC/H.265 por motivos de optimización de espacio, y muchos equipos tienen problemas para reproducirlos. Con archivos de vídeo 4K bajo códec H.264 también pueden surgir problemas, particularmente cuando nos enfrentamos a ficheros de mucho bitrate.

Con las soluciones que vamos a aportar la reproducción a saltos de vídeo en 4K puede solucionarse parcial o totalmente. Sin ellas, en algunos casos, las aplicaciones usadas no llegaban ni a reproducir los primeros fotogramas de los archivos.

PotPlayer, el reproductor que mejor lo hace en Windows

Tras probar aplicaciones muy diversas de reproducción, encontré varias menciones en foros a PotPlayer, un reproductor gratuito que en esencia es KMPlayer, y que cuenta con una gran variedad de códecs integrados, con lo que puede reproducir casi cualquier contenido que encuentres en Internet. En sus ajustes, permite una gran configuración y personalización en el uso de la experiencia general y de los motores de aceleración, opción muy conveniente ante la variedad de equipos con distinto hardware que existe.

Windows 10 incorpora su propio pack de códecs, pero PotPlayer permite sobreescribirlos. Así, tras intentar reproducir archivos de vídeo 4K procedentes de un drone DJI Phantom 4 Pro en un ordenador portátil con procesador i7 quad core de primera generación y fallar en el intento con muchos reproductores, probar PotPlayer era una de las últimas opciones que quedaba, y funcionó mucho mejor que el resto en un primer intento. Si el vídeo reproducido contaba con códec H.264, la reproducción era fluida. En cambio, el vídeo en formato H.265/HEVC presentaba más problemas. Buceando en la configuración que veremos a continuación, la reproducción se puede mejorar.

Después de entrar en las preferencias (F5), en Filtros -> Decodificar vídeo -> Configurar códec/DXVA -> Configurar aceleración Hardware (DXVA), hay que marcar la opción "DXVA" y "Usar primero D3D11 DXVA". De esta forma, se logra que la reproducción apenas tenga saltos. Nada mal, teniendo en cuenta que hablamos de un equipo de hace ocho años.

Probando desde el portátil desde el que se escribe esto, que cuenta con un procesador i5 de doble núcleo de cuarta generación, la reproducción es totalmente fluida en H.264 con cualquier reproductor que soporte aceleración por software (como "Películas y TV"), pero con H.265 el problema es que los ventiladores elevan sus revoluciones al máximo, e incluso Windows acaba mostrando mensajes de forzar cierre en la mayoría de aplicaciones. El reproductor integrado ni siquiera abre el archivo, por lo que comentaremos a continuación. Con PotPlayer, marcando la aceleración por hardware con los ajustes mencionados anteriormente, la reproducción es totalmente fluida en vídeos 4K a 60 fps grabados con un iPhone X.

Activar el soporte a HEVC en Windows 10

En la versión Fall Creators Update, Microsoft retiró el códec HEVC de Windows 10. Para los usuarios que se iniciaran con el sistema de Microsoft en equipos nuevos a partir de esa versión, una de las más populares hasta ahora, los vídeos grabados con dispositivos de gama alta actuales en HEVC no podrían reproducirse. Por el contrario, los que lleven más tiempo con Windows 10 (antes de Fall Creators Update) sí pueden reproducir sin problemas.

¿Cómo solucionarlo? Desde la Microsoft Store. La compañía de Redmond ofrece de forma gratuita (o a 0,99 céntimos) la posibilidad de instalar el códec HEVC. De esta forma, no sólo podrán visualizarse contenidos en local en las aplicaciones integradas en el sistema, sino también poder reproducir vídeo 4K de Netflix en ordenadores que lo soporten (es necesario contar con procesadores Kaby Lake, por la aceleración por hardware de vídeo en 10-bit y el DRM).

Desde High Sierra, en macOS existe soporte a HEVC a nivel de sistema

Aunque he probado a fondo con muchos reproductores y configuraciones, en macOS Mojave no he conseguido reproducir contenidos de alto bitrate en HEVC/H.265 con reproductores de terceros. Sin embargo, con el procesador dual core de cuarta generación y la aceleración por hardware del códec HEVC disponible desde macOS High Sierra, el soporte en "Quickview" y QuickTime es total en los formatos soportados. La reproducción, aunque no sea acelerada por hardware sino por software, es muy fluida en equipos con algunos años. El problema está, más que nada, en la compatibilidad de formatos.

Lo mejor parece ser convertir los contenidos a un contendor que el sistema y QuickTime entiendan, pues con VLC y otras opciones (incluso de pago, que prometen más fluidez) la reproducción va a saltos al no acelerar ni siquiera por software.