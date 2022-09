Cómo solicitar el Bono Alquiler Joven en la Comunidad de Madrid: requisitos y documentación a aportar

Ha tardado, pero al final va llegando. Tras la aprobación por parte del Estado a inicio de año de un Real Decreto que regulaba las ayudas al alquiler de los más jóvenes, se quedaba en manos de todas las comunidades autónomas. Ahora la Comunidad de Madrid se ha sumado al carro para ofrecer este bono con un proceso que puede llegar a ser en principio complejo y que se basa en el primero que llega, antes se lleva el dinero.

Este Bono Alquiler Joven en un pago mensual de 250 euros para cada arrendatario durante un máximo de 24 mensualidades. Si bien, hay que tener en cuenta que este es un bono que lleva aprobado desde enero, y pese a que se ha lanzado en la CAM ahora, se deberá pagar de golpe toda la cuantía desde enero, que es cuando se aprobó la norma.

Requisitos a cumplir

Los requisitos que se solicitan para poder acceder a esta ayuda se centran principalmente en estar entre los 18 y los 35 años, ser español, tener un contrato de titular en el que figures como titular y que esta sea tu residencia habitual y permanente. Esto también quiere decir que no se puede ser titular de otra vivienda en España.

Como es lógico, vas a tener que contar con una fuente regular de ingresos que sea completamente demostrable, y que no supere un límite. Y además de esto se destaca siempre que no se puede tener algún grado de parentesco con respecto al propietario del inmueble, ya que no podrá tener una relación de primer o segundo grado de consanguineidad.

En lo que respecta al precio de la vivienda, se debe recordar que el alquiler debe estar por debajo de 600 euros de manera general en las viviendas, y se hace una rebaja hasta un máximo de 300 euros si es una habitación. Si bien, este límite sube hasta los 450 euros cuando se ubica en Alcalá de Henares, Alcobendas, Alcorcón, Algete, Arroyomolinos, Boadilla del Monte, Getafe, Collado Villalba, Coslada, Fuenlabrada, Galapagar, Las Rozas de Madrid, Leganés, Madrid, Majadahonda, Móstoles, Parla, Pinto, Pozuelo de Alarcón, Rivas Vaciamadrid, San Fernando de Henares, San Sebastián de los Reyes, Torrejón de Ardoz, Torrelodones, Tres Cantos, Valdemoro, Villanueva de la Cañada, Villanueva del Pardillo o Villaviciosa de Odón.

Documentos que debes aportar

Para poder demostrar todas estas condiciones, vas a tener que preparar bastante documentación. En este caso los más importantes son los siguientes:

Copia del contrato de alquiler.

Certificado de empadronamiento colectivo e histórico.

Permiso de residencia (en el caso de ser necesario).

Justificante de los pagos del alquiler de las mensualidades vencidas.

Declaración IRPF del 2021.

Justificación de ingresos fijos (nóminas).

Nota de Localización ofrecida por el Registro de la Propiedad en la que se reflejen las viviendas de las que eres titular. En el caso de no tener ninguna, deberá ser una nota negativa que acredite tu situación.

Si has cobrado algún dinero por el Bono Joven en otra comunidad autónoma, vas a tener que presentar los correspondientes justificantes.

Proceso de solicitud

Una vez tienes claro que cumples todos estos requisitos, es hora de presentar la solicitud que está abierta desde el 21 de septiembre y se cerrará cuando se agoten los fondos que están destinados a esta comunidad. Lo realmente importante es que el orden de aprobación será por quien lo haya presentado antes. Además, en el primer pago se pagarán de golpe todas las mensualidades del alquiler que se hayan justificado. Después, será semestralmente cuando se deban ir presentando los pagos para recibir el pago.

Para iniciar la solicitud, lo primero de todo es acceder a la Sede Electrónica de la Comunidad de Madrid. En la parte superior vas a tener que pulsar sobre el botón Tramitar. Hay que tener en cuenta para realizar la presentación, vas a tener que instalar en tu ordenador el programa Autofirm@ con el que podrás firmar tus documentos a través del certificado digital.

El proceso es realmente sencillo, ya que simplemente vas a tener que digitalizar toda la documentación que se solicita. Esto se suma a un anexo que vas a poder descargar de esta misma web en la parte inferior en el apartado Anexos. En este caso está destinado a la consulta de datos de convivientes, que le otorgará un permiso a la CAM para acceder a su registro.

Una vez tengas todo, vas a deber pulsar en Cumplimentar bajo el apartado de solicitud. En este caso deberás introducir tanto un código de seguridad y luego pulsar sobre Cumplimentar formulario. Te recomendamos anotar el localizador para poder restaurarlo en el caso de que quieras seguir cumplimentándolo en el futuro.

A partir de este momento te van a pedir muchos datos personales, específicos y también te permitirá subir toda la documentación requerida. Al final de este proceso cuando ya tengas la solicitud cumplimentada vas a poder firmarla a través del programa Autofirm@. A partir de ese momento deberás esperar a que se resuelva por parte de la CAM.

Si bien, en el caso de que no puedas presentarlo electrónicamente vas a poder descargar la solicitud en formato PDF para luego presentarlo presencialmente en los lugares habilitados por parte de la comunidad. Estos generalmente son los registros públicos de la propia comunidad.