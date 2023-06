Cómo solicitar el Bono Cultural Joven 2023 de 400 euros a través de internet

Aunque se ha hecho de rogar, este mismo 13 de junio de 2023 se da el pistoletazo de salida para solicitar el Bono Cultural Joven 2023. Un bono que ofrecerá a todos los jóvenes que cumplan 18 años este año un total de 400 euros para poder consumir en productos culturales como entradas al cine, conciertos, compra de libros y mucho más.

En este artículo te contamos cómo se va a poder realizar la solicitud a través del formulario que ya se ha habilitado en la web del Ministerio de Cultura tras una larga espera desde que se confirmara a finales del año pasado su continuidad.

Requisitos para solicitar el Bono Cultural Joven

Hay que tener en cuenta que existen varios requisitos a la hora de obtener este bono cultural, que está destinado únicamente a los más jóvenes y que tengan una determinada edad, que se resumen en los siguientes puntos:

Cumplir dieciocho años durante el año 2023 (indiferentemente de sí ya los tienes o no). Es decir, que se tiene que haber nacido en el año 2005 para acceder a la solicitud.

Poseer la nacionalidad española o residencia legal en España.

Igualmente, podrán ser beneficiadas los solicitantes de asilo o protección temporal aunque no tengan esta nacionalidad.

Cómo solicitar el Bono Cultural Joven 2023

Lo primero de todo a tener en cuenta para acceder a esta solicitud, es que se va a tener que disponer de un certificado digital o el registro en Cl@ve. Esto es un problema, pues muchos jóvenes que han cumplido 18 años recientemente (o que todavía no lo tienen) no disponen de este registro digital, teniendo en solicitarlo obligatoriamente.

Por suerte, ahora se puede solicitar el certificado digital desde el propio móvil a través de videollamada y también es válido tener el registro básico de Cl@ve para acceder a la solicitud. Y por desgracia, también es obligatorio tener Autofirma instalado haciendo que no sea posible hacer la solicitud con el móvil. Este sin duda es un error garrafal, teniendo en cuenta hacia donde va dirigido este proceso electrónico.

Si bien, si todavía no han cumplido los 18 años en el momento de solicitar el bono cultural joven, se va a tener que tener en cuenta que el registro en Cl@ve se va a poder realizar únicamente en una oficina física. Aunque también se puede optar por un adulto que cuente con certificado digital o Cl@ve para que realice esta solicitud como representante (como por ejemplo los padres, un hermano o un primo).

Una vez cumples los requisitos, vas a tener que acceder a la web beneficiarios.2023.bonoculturajoven.gob.es y crear una cuenta pulsando en Registrarme solicitándose tanto el email como una contraseña. Esto es importante ya que con estas credenciales podrás acceder a la posterior tarjeta virtual y al saldo pendiente.

Una vez introduces tu correo electrónico y contraseña por primera vez, te llegará un email con un enlace de confirmación. Una vez lo has pulsado, podrás iniciar sesión en la web del gobierno para continuar con el trámite. Cuando estés registrado, y si no has lanzado ninguna solicitud, en la pantalla inicial te aparecerá la opción Solicitar bono sobre la que deberás pulsar para comenzar el trámite.

La primera ventana de solicitud, mostrará la información necesaria para solicitar la solicitud. En esta básicamente se detalla lo que hemos comentado previamente en este artículo con respecto a la necesidad de tener Cl@ve o Certificado digital. Y también se recuerda la obligatoriedad de usar Autofirma.

Seguidamente, se solicitará el tipo de solicitante. En este caso puede ser el interesado si es el propio joven quien tiene el certificado digital, pero también se puede seleccionar Soy representante si es el tutor del mismo o cualquier persona mayor de edad.

Al pulsar en Continuar se deberá seleccionar Acreditar identidad para pasar a la pasarela de identificación digital. Aquí será donde deberás hacr uso del certificado digital o de Cl@ve PIN o permanente. Al momento de identificarte aparecerá tu nombre y DNI para poder confirmar la identidad.

Por último se van a tener que completar los datos personales de fecha nacimiento, sexo y también el domicilio o residencia legal de la persona interesada. Esto cambia si es la persona representada, ya que se deberán completar los datos del beneficiario de manera completa.

En el siguiente paso se detalla el tipo de tarjeta que se quiere. Lo recomendable en este caso es la tarjeta virtual, que se integra dentro del dispositivo móvil siempre que cuente con NFC para pagar con Apple Pay o Google Wallet. Pero si no tiene NFC, podrás solicitar la tarjeta física cuya emisión se puede demorar hasta 30 días desde que se aprueba la solicitud.

La siguiente pantalla te solicita nuevamente la dirección para recibir las notificaciones por carta, así como los datos de contacto (correo y número de teléfono).

Ya el último paso muestra un documento con todos los datos que hemos introducido y en la parte inferior una serie de casillas que se deben marcar para que se encienda el botón de Siguiente. Será aquí cuando ya se solicite la firma digital a través de Autofirma en tu ordenador. A partir de ahí la solicitud estará registrada y solo quedará esperar a que se apruebe y se emita la tarjeta virtual (que llegará por email) o la física.

En que se puede gastar el bono cultural

Hay que tener en cuenta que en este caso hay numerosos campos en los que te vas a poder gastar el dinero una vez haya sido concedido. Del total de 400 euros se van a poder encontrar diferentes divisiones del dinero que son las siguientes:

200 euros para artes en vivo , patrimonio cultural y artes audiovisuales. Por ejemplo, entradas y abonos para artes escénicas, música en directo, cine, museos, bibliotecas, exposiciones y festivales escénicos, literarios, musicales o audiovisuales.

, patrimonio cultural y artes audiovisuales. Por ejemplo, entradas y abonos para artes escénicas, música en directo, cine, museos, bibliotecas, exposiciones y festivales escénicos, literarios, musicales o audiovisuales. 100 euros para productos culturales en soporte físico . Destinado a compra de libros, revistas, videojuegos, discos, DVD...

. Destinado a compra de libros, revistas, videojuegos, discos, DVD... 100 euros para consumo digital o en línea. Suscripciones, alquileres, audiolibros, suscripciones a videojuegos en línea e incluso pagar la cuota de plataformas como Spotify.

No será subvencionable la adquisición de productos de papelería; libros de texto curriculares, ya sean impresos o digitales; equipos, software, hardware y consumibles de informática y electrónica; material artístico; instrumentos musicales; espectáculos deportivos; moda y gastronomía. Asimismo, no será subvencionable la adquisición de productos que hayan sido calificados como X o pornográficos de conformidad con el sistema de regulación de contenidos aplicable a cada producto.

Hasta cuándo se puede solicitar el bono joven

En este caso, la solicitud estará disponible desde el 13 de julio de 2023 hasta el 30 de septiembre de 2023 a las 23:59. Durante el proceso de solicitud se pueden encontrar diferentes situaciones. La primera de ellas es que todo esté correcto en la solicitud y te llegue al email un veredicto afirmativo.

Pero en el caso de que haya algún tipo de problema con la solicitud, la administración te dará un total de 10 días para que se presente documentación que verifique tu condición o tu edad. Además, si es desestimado, se podrá encontrar también un plazo de 10 días para poder presentar las correspondientes alegaciones.

