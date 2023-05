Ya disponibles las becas de 400 euros para alumnos con necesidades especiales: requisitos y cómo solicitarla

El Ministerio de Educación ya permite desde ayer mismo solicitar becas para el próximo curso escolar. Son unas nuevas ayudas económicas de 400 euros para estudiantes con necesidades específicas a la hora de recibir apoyo educativo.

Para solicitar esta ayuda no es necesario cumplir ningún requisito de renta familiar. Sino que están destinadas a personas con necesidades de obtener un apoyo educativo para sacar adelante sus estudios.

Es para personas mayores de dos años, pero no para universitarias. Concretamente: Segundo ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria (ESO), Bachillerato, Ciclos formativos de Grado Básico, Medio y Superior o Formación Profesional (FP).

La convocatoria para el curso 2023-2024 se publicó el 26 de abril de 2023 y se pueden solicitar las ayudas desde el 8 de mayo hasta el 20 de septiembre de 2023.

Requisitos para acceder a la ayuda de 400 euros

Los solicitantes deberán cumplir con ciertas características. Estas ayudan van destinadas a personas con necesidad específica de apoyo educativo derivada de discapacidad (al menos un 33%) o algún trastorno grave de conducta.

También pueden solicitar este apoyo los estudiantes con trastorno grave de la comunicación y del lenguaje asociado a necesidades educativas especiales; personas con trastorno del espectro del autismo (TEA); y alumnado con necesidad específica de apoyo asociada a alta capacidad intelectual. En el siguiente cuadro puedes ver quién puede pedir la ayuda según su situación y lo que esté estudiando:

Esta ayuda se puede complementar a otras de las becas que hay disponibles para estudiantes por el Ministerio de Educación.

Cómo solicitar esta ayuda

Todo el proceso de solicitud de la beca se realiza a través de la sede electrónica del Ministerio de Educación y Formación Profesional. Una vez rellenado, tendrás que imprimir el formulario de solicitud (un PDF) y presentarlo en el centro educativo en el que vas a estudiar, si no tienes certificado electrónico.

Para registrarte, necesitas un usuario y una contraseña. Si ya te has registrado previamente para cualquier otro trámite en este Ministerio, tu cuenta sigue siendo válida y no hace falta que te vuelvas a registrar. Si nunca te has registrado, pincha en «Regístrese» y sigue los pasos para crear una cuenta.

Luego tendrás que ir rellenando las informaciones, para finalmente imprimir el PDF y presentarlo en el colegio antes de la fecha indicada (20 de septiembre).

Puedes acceder a la solicitud de beca de dos formas:

con Cl@ve (claves electrónicas de administraciones públicas) o certificado electrónico, si dispones de ellos. Si accedes de esta forma, tendrás que tener todos los certificados (te los generará la aplicación al terminar de rellenar la solicitud) rellenados y firmados por quien corresponda (director del colegio, gabinete, inspector de zona...) y presentarlos, mediante la aplicación, escaneados.

mediante el mismo usuario y contraseña con los que te registraste en la sede electrónica. Si accedes de esta forma, bastará con que rellenes la solicitud, imprimas el PDF que se genera y lo presentes en el colegio antes de que termine el plazo de presentación de solicitudes. En este PDF ya están los certificados que necesitas.

Esta es compatible con otras ayudas al estudio, como son estas:

Imágenes | javier trueba en Unsplash y web del Ministerio de Educación