Esta limitación de tu cuenta de Microsoft puede dejarte sin acceso a la Microsoft Store: cómo evitarlo

Cuando accedemos a los servicios que nos ofrecen las principales tecnológicas, es necesario vincular una cuenta personal de usuario y así tendremos acceso desde cualquier dispositivo. Este sistema lleva existiendo desde hace años en los ecosistemas de compañías como Apple, Google, Microsoft, o Facebook, por citar solamente algunos ejemplos.

Con sus más y sus menos, todas ellas cuentan con algunas limitaciones, y en este artículo hemos querido hablar de una que involucra al sistema operativo más utilizado: la limitación de dispositivos en la cuenta de Microsoft. Y es que dependiendo del número de dispositivos vinculados a tu cuenta, es posible que no puedas acceder a ciertos servicios.

Microsoft y su límite de 10 dispositivos vinculados

En caso de exceder el número máximo de dispositivos que puedes vincular en tu cuenta de Microsoft, no podrás acceder a una serie de servicios integrados en el ecosistema de la compañía. De esta forma, perderíamos acceso a la Microsoft Store, y por tanto, no podríamos instalar nuevas aplicaciones a menos que eliminemos algún dispositivo. Si para lo único que accedemos a la Microsoft Store es para actualizar aplicaciones, en este caso no habría ningún problema.

Por el momento, el límite que establece Microsoft es de 10 dispositivos. Si superamos el límite, tendremos que acceder a la web de Microsoft para desvincular algún dispositivo y volver a poder usar la tienda de aplicaciones de Microsoft.

Para eliminar un dispositivo de todos los que ya tenemos vinculados, lo único que tenemos que hacer es ir a la web de Microsoft, e iniciar sesión con nuestra cuenta. Una vez allí, bajamos hasta donde dice 'Dispositivos' y seleccionamos la opción de 'Ver todos los dispositivos', la cual se encuentra en la parte derecha de la pestaña.

Cuando accedamos a la página, podremos ver todos los dispositivos que tenemos vinculados a nuestra cuenta de Microsoft. Estos vendrán clasificados por su nombre, y podemos acceder incluso a los detalles de cada dispositivo. Para eliminar un dispositivo, tenemos que hacer clic en el que deseamos borrar, y cuando se abra el desplegable, seleccionamos la opción de 'Quitar dispositivo'. Al hacerlo, aparecerá un mensaje de confirmación en el que debemos marcar la casilla de 'Estoy listo para quitar este dispositivo'.

Como característica adicional, en esta pestaña también podemos usar la función de 'Encuentra mi dispositivo' en caso de robo o pérdida. Además, también podemos registrar nuevos productos, e incluso ver qué sistema operativo utilizan, cantidad de RAM, número de serie y más.

Mientras que no sobrepasemos el límite de 10 dispositivos, podemos utilizar todas las funciones de Microsoft con total normalidad. Entre portátiles, consolas Xbox, ordenadores de escritorio, tablets, y demás, no es de extrañar que rocemos este límite.

Vía | SoftZone