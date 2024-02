Con este método podrás estudiar cualquier cosa fácilmente, según un Premio Nobel, aunque en un principio no la entiendas

Siempre hay temas que se nos pueden atragantar a la hora de tener que aprender. No solo en nuestros estudios, pero también trabajando. Sin embargo, lo necesitamos y unos pequeños trucos que ayuden a digerir ciertos conocimientos con mayor fluidez siempre son bienvenidos.

Richard Feynman es conocido por ganar el Premio Nobel de Física en el año 1965 y él ha hablado sobre cuál es la forma más fácil de aprender una lección (sea de la asignatura que sea).

Su técnica tiene como base que debes descomponer los conceptos más complejos y difíciles de entender para después volver a unirlos construyendo una base sólida. Imagina que tienes que explicar esa parte complicada a un niño o una niña o a alguien que nunca ha escuchado nada de ese tema.

Pasos para llevar esta técnica de aprendizaje a cabo

Como recoge Jorge Sánchez López, especializado en aprendizaje, en su LinkedIn, el primer paso consiste en escribir sobre una hoja o libreta el nombre del concepto sobre el que vamos a trabajar.

Ahí mismo, redacta una explicación del concepto con un lenguaje simple. Gracias a esto vas a poder darte cuenta de lo que ya has comprendido y te tocará indagar un poco más en los términos que no manejas, para conseguir llegar a esa explicación simple.

Por tanto, puedes seguir trabajando en la parte que no comprendes para conseguir darle forma, poco a poco, explicándolo de una forma básica. Además, no debes quedarte solo en lo básico que has entendido, sino que debes indagar en otras partes de la lección que te cuestan más y hacer lo mismo.

Básicamente, el método de aprendizaje Feynman dice que si es necesario, se puede recurrir al texto original siempre que haga falta, hasta que encontremos la solución para llegar a aprenderlo. No consiste todo en tomar un texto y cambiar las palabras por otras. Consiste en redactarlo de un modo simple que tú entiendas y que cualquier otra persona sin conocimiento pudiera entender.

También puedes reducir la información a unas palabras clave e ir haciendo un esquema con ellas con el objetivo de que, al revisar el resultado, tu cerebro vaya haciendo analogías y comparaciones. Tienes que hacerlo con todos los conceptos.

Cuando hayas desgranado la lección, según explican desde el Instituto Europeo de Posgrado, el siguiente paso debe ser escribir todo lo que sepas. Redactar la lección, utilizando un lenguaje coloquial, sencillo y desarrollando todo lo que recuerde.

Cuando lo tengas, puedes explicarte a ti misma o ti mismo, en voz alta, lo que tienes que aprender. E ir haciéndolo hasta que logres no tener que mirar al papel porque ya comprendes bien el tema. También puedes recurrir a que alguien quiera escuchar tu lección y hacérsela comprender.

