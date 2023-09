Este trámite online es obligatorio para no perder la ayuda de 52 años: lo tienes que hacer cada año

La conocida como 'ayuda de 52 años' es un subsidio que concede el SEPE a aquellas personas que tienen esta edad o más y que ya tienen más difícil acceder a un puesto de trabajo. En los últimos meses se ha hecho realmente popular al contar con unos requisitos asequibles en lo que refiere a ingresos (sin contar los de la unidad familiar), pero que exige tener varios años cotizados en el régimen general.

A día de hoy son muchas las personas que tienen concedido este subsidio, pero es importante ir manteniendo los requisitos económicos durante todo el año para que se siga abonando. Es por ello que es importante anualmente realizar una declaración de rentas al SEPE, siendo obligatorio 15 días después de la fecha de concesión y cada año de manera regular. Y es que sin hacer este trámite online se puede retirar el cobro de la ayuda.

Un vistazo a… Cómo solicitar el CERTIFICADO DIGITAL de PERSONA FÍSICA de la FNMT

El trámite obligatorio para que no se suspendan la ayuda de 52 años

Y como decimos, no es necesario acudir a una oficina presencial para poder confirmar los datos que obran en el SEPE sobre tu situación económica. A través de internet vas a poder realizar este proceso de manera sencilla e informar si has recibido más ingresos durante el año o has recibido algún dinero extra que puede afectar a tu subsidio.

Para ello, simplemente vas a tener que acceder a la web del SEPE titulada 'Declaración anual de rentas del subsidio de mayores de 52 años'. En ella vas a poder encontrar información sobre el procedimiento que vas a realizar y en la parte inferior el botón Iniciar declaración sobre el que deberás pulsar.

En la nueva ventana que se carga, vas a poder encontrar las diferentes formas de acceso a la izquierda. En este caso únicamente se permite acceder con Cl@ve Permanente y certificado digital.

Al acceder a la aplicación, se va a atener que aceptar la protección de datos al pulsar en Continuar y seguidamente se mostrarán todos tus datos personales registrados en el SEPE como nombre, DNI o número de la seguridad social.

Seguidamente, deberás marcar la casilla que empieza con DECLARO en el caso de que desde la última declaración o desde la fecha de inicio de la prestación no has tenido ingresos extra, o si estos están por debajo del 75% del SMI. Esta es una tarea que vas a tener que hacer a partir de tu declaración de la renta.

En los siguientes pasos se pedirá información de la cuenta bancaria y del domicilio de comunicaciones. Hay que destacar que únicamente se van a tener que rellenar cuando existan variaciones en estos datos con respecto a los que obran en el propio SEPE.

Por último, vas a poder visualizar la declaración de las rentas y descargala. En este caso es importante revisarla para cerciorarse que toda la información económica que obra en el SEPE es verídica para que te vuelvan a conceder el subsidio durante un año extra sin que se interrumpa.

Una vez verificada la información, simplemente tendrás que pulsar al final en Presentar declaración anual de rentas. De esta manera quedará registrado, pero ten en cuenta que el SEPE podrá revisar que todos estos datos para comprobar que son verídicos.

En Genbeta | 26 trámites con la administración que puedes hacer por internet sin moverte de casa