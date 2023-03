Este trámite online te salvará de perder algunas pensiones: lo tienes que hacer antes del 31 de marzo

Muchas de las prestaciones sociales que se ofrecen en nuestro país tratan de dar cobertura económica a aquellas personas que no cuentan con ingresos muy elevados o tienen algún problema para trabajar. Esto hace que se pida tener unos ingresos por debajo de un límite establecido (normalmente el SMI) para que se aprueben las prestaciones, pero también hay que cumplir este límite en el tiempo que se está cobrando.

Es decir, si se está cobrando una pensión de jubilación no contributiva pero al cabo de dos años recibes una herencia millonaria o una gran cantidad de inmuebles el Estado te la va a retirar. Es por ello, que para realizar un control de este patrimonio de manera periódica se van a tener que presentar los años anuales, y si no se hace se puede retirar la prestación de oficio.

Entre las prestaciones que entran dentro de este control exhaustivo destaca la pensión de jubilación no contributiva (que se obtiene si no se han cotizado suficientes años), la incapacidad permanente o la pensión de viudedad. Todos los beneficiarios de estas prestaciones van a tener la obligación de enviar anualmente y antes del 31 de marzo la declaración de ingresos.

Cómo presentar la declaración de ingresos como pensionista

En el caso de que todavía no lo hayas presentado, el proceso es realmente simple. Simplemente se tiene que acceder a la Sede Electrónica del Imserso, donde se podrá ver un listado de los ingresos máximos establecidos para cada año dependiendo del número de convivientes del hogar (esto se debe a que se tienen en cuenta las rentas del cónyuge o los hijos que residen con el pensionista).

Una vez se han consultado estas cifras, se deberá bajar hasta la parte inferior donde se podrá pulsar en Alta con Cl@ve, para poder subir la declaración de ingresos a través del sistema Cl@ve o certificado digital. En la nueva ventana que se abre se van a introducir datos personales como el domicilio, el teléfono o el correo electrónico.

En el apartado de solicitud, se deberá adjuntar el archivo PDF con la declaración rellenado. Este lo vas a poder encontrar en la web de la seguridad social, y se puede rellenar y firmar con Autofirma desde el propio ordenador sin tener que imprimirlo. Es importante ser lo más exactos posible a la hora de introducir los ingresos del cónyuge y del pensionista, tanto del año actual como del año anterior.

Una vez subido se va a poder enviar la solicitud que será examinada por la Seguridad Social y se cotejará con los datos de la Agencia Tributaria. Si no se supera el umbral vas a poder seguir cobrando la pensión sin ningún tipo de problema pero si no es así se va a ver suspendida al momento, al igual que si no la presentas.

En el caso de que no cuentes con certificado digital, vas a poder realizar la presentación de manera física a través de los Centros de Atención e Información de la Seguridad Social, aunque para ello se va a tener que pedir cita previa que se puede demorar bastante.