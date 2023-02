Todas las amas de casa tienen derecho a cobrar hasta 6784 euros de pensión: estos son los requisitos y así puedes solicitarlo

Las amas de casa siempre han estado infravaloradas, ya que pese a que están todo el día trabajando en casa no tienen ningún contrato de trabajo ni cotizan a la seguridad social. Esto hace que cuando concluye su vida laboral puedan estar desprotegidas al no contar con una prestación de jubilación como si ocurre con los trabajadores que cuentan con una pensión a raíz de todo lo que han cotizado al sistema en cada nómina en concepto de contingencias comunes, y ahora con el MEI.

Pero lo cierto es que estas personas van a poder solicitar una pensión que se categoriza como 'no contributiva' y que trata de proteger a este colectivo que no ha cotizado lo suficiente. Destaca por tener una cuantía muy baja, que en este año 2023 con la subida de las pensiones, se ha quedado en 6.784,54 euros al año.

Y es que según la Seguridad Social estas prestaciones se reconocen a aquellos ciudadanos que carezcan de recursos de subsistencia y se encuentran en situación de necesidad. Está enfocado a las personas que nunca hayan cotizado o no han alcanzado el tiempo mínimo (15 años). Y esto es justamente los requisitos que cumplen todas las amas de casa que se han volcado con su familia. En este artículo te contamos cómo la puedes solicitar.

Requisitos para solicitar la prestación no contributiva

Hay que tener en cuenta que esta es una prestación que está enfocada en los grupos más desprotegidos de la sociedad para que puedan tener un sustento. De esta manera, los requisitos que se deben cumplir para poder acceder a la prestación tiene en cuenta que se deben contar con ingresos realmente bajos. Es por ello que los requisitos a cumplir son:

Tener sesenta y cinco años o más.

Residir en territorio español durante diez años.

Si la persona vive sola, las rentas no deben superar los 6.784,54 euros al año.

Si la persona vive acompañada, se regirán las rentas de la Unidad Económica de Convivencia, no pudiendo superar las cuantías de la siguiente tabla.

Hay que tener en cuenta que con respecto a la cuantía de la prestación lo máximo es 6784,54 euros, pero que dependiendo de los titulares que convivan en la misma Unidad Familiar. Cuantos más titulares haya, la cuantía se verá reducida. Por ejemplo, si hay dos convivientes la cuantía mensual será de 446,92 euros y si son tres convivientes serán 420,63 euros.

Cómo se puede solicitar la prestación

A la hora de solicitar la pensión no contributiva hay que tener en cuenta que no es lo mismo que pedir la pensión contributiva que se hace a través de la web de la Seguridad Social. En este caso al ser una ayuda que no tiene una base en la cotización individual, el organismo responsable no es el INSS, sino que es una responsabilidad que está transferida a las comunidades autónomas.

Es por ello que no estamos ante un formulario común en la Seguridad Social como hemos comentado en otras situaciones. De esta manera, si cumples los requisitos vas a tener que acceder a la web que hay habilitada en cada una de las comunidades autónomas. En cada una de ellas hay un formulario diferente y un sistema de registro que tiene unos pasos concretos.

De esta manera, si cumples estos requisitos simplemente vas a tener que acceder a los sitios web que hemos recopilado de cada una de las comunidades. Simplemente, deberás pulsar en tu comunidad para acceder al portal.

Es importante en este caso contar con toda la documentación para poder justificar los ingresos que se tienen y también la cantidad de personas que hay viviendo en el mismo domicilio. Además, se debe tener en cuenta que el plazo de resolución es muy variable entre cada una de las comunidades aunque ronda los 3-6 meses, pero de manera general puede ser menor.





