Mañana es el último día para pedir la beca MEC 2023-2024: hazlo cuanto antes para evitar la previsible caída de la web

El fin del curso escolar 2022/2023 está casi a las puertas de acabar y son muchos los estudiantes que se están preparando para hacer selectividad y tratar de olvidar durante el verano los libros. Pero antes de que llegue este momento, es importante preparar el terreno económico del próximo curso con la solicitud de la beca MEC 2023/2024.

Desde el 27 de marzo el ministerio abrió la convocatoria para solicitar le beca para estudios postobligatorios donde se incluye por ejemplo la universidad, el bachillerato o la formación profesional. Pero esta solicitud tiene una fecha de caducidad que es este mismo 17 de mayo, así que si aún no lo has solicitado te quedan aún varias horas por delante aunque te puedes enfrentar a que se termine colgando la web.

Qué debes saber para solicitar le beca MEC 2023/2024

Y es que es una realidad que muchas personas dejan para el último día estos trámites que son realmente importantes. Esto hace que se deba tener mucho cuidado y solicitar la beca si se cumplen los requisitos que recordamos que son los siguientes:

Tener nacionalidad española o de un Estado miembro de la Unión Europea.

No tener un título igual o superior al de los estudios que se piden la beca.

al de los estudios que se piden la beca. El patrimonio de la unidad familiar no debe superar los 42.900 euros. En este caso se integran los ingresos de toda la familia, si el estudiante no está independizado (algo que se tiene que demostrar). Hay que destacar que el hecho de vivir en otro domicilio, pero que el alquiler lo paguen los padres por no tener ingresos se computa como que no se está independizado.

Los universitarios de primer curso deben matricularse de 60 créditos o en situaciones muy concretas, de 30.

Al estar en segundo curso de la universidad se debe estar matriculado del mismo número de créditos que el curso anterior. Y haber aprobado un porcentaje concreto de asignaturas que varías por la rama de estudios: en ingenierías y arquitectura, el 65%, en ciencias de la salud, el 80%, y en ciencias sociales y jurídicas, artes y humanidades, el 90%.

Si se cumplen todos estos requisitos, se va a tener que acceder a la web habilitada por el ministerio destinada a los alumnos de niveles postobligatorios y pulsar en Curso 2023-2024. Aquí se abrirá la convocatoria con todos los datos, y tras pulsar en Acceso al servicio online verás la opción de identificarte como estudiante a través de certificado digital o sistema Cl@ve, pero también con usuario y contraseña que se obtienen en el formulario de registro aportando el número de soporte del DNI como identificador electrónico.

A partir de aquí, y como ya te comentamos, deberás abrir una nueva solicitud dentro de la sede del ministerio y rellenar los diferentes formularios que aparece ante ti. En estos se va a solicitar información personal y también fiscal para poder determinar si estás emancipado o si convives con familiares para poder determinar el poder económico que se tenga.

El apartado académico también es importante, aunque no decisivo. Es una realidad que en la actualidad son muchos los estudiantes que no saben que van a hacer en un futuro, y es por ello que el propio ministerio abrirá la solicitud en septiembre para poder rellenar esta información de manera precisa, teniendo este verano para revisar los datos económicos para aprobártela o rechazártela. Igualmente, rellena con la idea que tienes a priori aunque no se termine cumpliendo.

Un punto importante también está en la documentación que se debe enviar a la unidad de becas una vez que se ha presentado la solicitud. Esta se va a encontrar como anexo al resguardo de presentación con la dirección de envío, siendo el ejemplo más común la justificación de estar emancipado con la declaración de la renta, el contrato de alquiler o el certificado de empadronamiento que demuestre la situación personal.

Pero con este artículo tratamos de animar a no dejar este trámite al último minuto. Y esto se debe a que en las últimas horas se pueda terminar provocando que la página se cuelgue o no vaya con un buen rendimiento debido a que el servidor está recibiendo muchas peticiones. Esto fue algo muy sonado en la convocatoria del año pasado, aunque de momento en 2023 no es algo que se ha notado demasiado. Aunque como siempre, estaremos pendiente a ello para avisar si la web se puede terminar cayendo.

