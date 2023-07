'Mi Carpeta Ciudadana' se actualiza y permite consultar tu historial médico en toda España: así puedes hacerlo

Desde la administración pública de nuestro país nos tienen acostumbrados a páginas webs y aplicaciones con un diseño descuidado o anticuado. Pero hay algunas excepciones importantes empezando con el servicio de 'Mi Carpeta Ciudadana'.

Esta aplicación, y también sitio web, tuvo una cálida acogida por todos nosotros debido al diseño y a las funciones que esconde para poder tener certificados rápidamente o conocer el estado de un expediente. Pero cada cierto tiempo van agregando nuevas formas de consulta, siendo una de las más reciente la consulta de la Historia Clínica Digital que se comparte en toda España.

Mi Carpeta Ciudadana sigue expandiendo sus posibilidades de consulta

Para poder ver esta novedad en 'Mi Carpeta Ciudadana' hay varias vías disponibles. La primera de ella es a través de la aplicación que está disponible tanto para iOS como Android, y la segunda vía web (que es donde nosotros nos vamos a centrar). Peor lo más importante es contar con un certificado digital válido (que puedes obtener desde casa ya) o estar dado de alta en el sistema Cl@ve.

En nuestro caso particular, simplemente vamos a tener que acceder a la web de 'Mi Carpeta Ciudadana' y pulsar en la parte superior en Acceder a la Carpeta. Automáticamente te redirigirá a la pasarela de identificación donde podrás elegir el método más adecuado en tu caso, aunque lo recomendable en este caso es el certificado digital.

Seguidamente, se deberá desplazar en la pantalla principal hacia la sección Mis temas. Aquí tendremos todas las consultas que se pueden realizar en la web, teniendo que pulsar en Salud y asuntos sociales y dentro de esta en Historia Clínica Digital del SNS (HCDSNS). Se tendrá que confirmar en nuestra pestaña que se quiere acceder a esta herramienta externa.

Automáticamente se abrirá una nueva pestaña sobre la que se pulsar en Continuar. Y ya se pasará a ver toda la información como paciente, con todos lo servicios de salud donde has tenido algún tipo de contacto. Pero lo importante radica en la parte inferior de la página donde vas a poder elegir los documentos que quieres consultar (informes clínicos, la historia clínica resumida o resultados de laboratorio).

El problema aquí es que no todas las CCAA suben información actualmente a esta historia centralizada. Está entre los objetivos que esto sea así, pero en mi caso particular únicamente me aparecen datos de las Islas Baleares pero de Andalucía no. Esta sin duda es una tarea que está pendiente para todos los servicios de salud de nuestro país con el objetivo de ver en una única aplicación toda nuestra información médica.

