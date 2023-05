Si Netflix te está friendo a correos para que vuelvas, hay solución: así puedes dejar de recibirlos

Tras el anuncio de su nueva política restrictiva sobre el uso de cuentas compartidas, fueron muchos los usuarios que acabaron abandonando la plataforma. Y es que durante los últimos meses Netflix ha perdido una importante masa de suscriptores. Hace un tiempo hablábamos de que en España la cifra de pérdidas habría superado el millón de usuarios, y si bien Netflix se mostraba satisfecha con su último informe financiero dadas las circunstancias, las previsiones de la compañía son positivas y espera a que tras este bache su base de suscriptores de pago aumente.

Recientemente conocíamos la noticia de que Netflix había extendido su estrategia de limitar las cuentas compartidas a más de 100 países, por lo que se podría decir que, una vez habiendo aterrizado a los mercados dominantes, ya no hay marcha atrás. Si tú también te has dado de baja de Netflix pero sigues recibiendo correos insistentes de la plataforma pidiéndote que vuelvas, en este artículo hemos querido mostrarte cómo puedes desabonarte de su lista y así no recibir más correos de Netflix.

Cómo desuscribirte de la lista de correos de Netflix

Tal y como ya avisábamos, muchos usuarios están recibiendo correos de Netflix que pueden acabar siendo muy pesados para los usuarios, pues el tono que utilizan en el asunto es de desesperación e insistencia. Si has permitido que Netflix te envíe correos incluso cuando ya no estás suscrito a la plataforma es posible que te estés encontrando con correos electrónicos de la compañía cada día o cada varios días. Sin embargo, tienes una manera muy sencilla de deshacerte de estos correos.

La manera más fácil de hacerlo es precisamente entrando a algunos de estos correos electrónicos y pulsar sobre la opción de "Anular suscripción", la cual aparece en pequeño en la parte superior del correo, justo al lado de la dirección de correo electrónico del remitente. Cabe destacar que esta opción aparece si estás accediendo a través de Gmail.

Dependiendo de qué cliente uses, puede que la opción se encuentre en otro lugar, aunque el más común también puede ser justo abajo del todo, en una opción que dice "Dar de baja de la lista de correos". El enlace te debería de llevar a una página para que puedas desuscribirte de cualquier tipo de correo que te envíe la compañía.

Otra de las opciones que tienes a tu alcance es entrar a Netflix con tu cuenta habitual y acceder a los ajustes de la misma. En los ajustes de comunicación deberías ver una opción para poder desmarcar los correos electrónicos que no quieres recibir. Una vez hecho esto debes guardar los ajustes y tras ello ya no deberías de recibir más correos.

Opciones que se muestran en el apartado de ajustes de comunicación de la cuenta de Netflix.

En redes han sido muchos los usuarios que se han quejado de la insistencia de Netflix a la hora de querer recuperar parte de su masa de usuarios por medio de este tipo de correos. Por experiencia propia, parece que es la única que se muestra tan insistente, en comparación con otras plataformas.

Si bien pintan feas las cosas para la compañía, Netflix tiene un plan para seguir atrayendo a sus usuarios por medio de su renovado plan con anuncios, su nueva oferta en videojuegos y su apuesta por nuevas series y películas estelares. La compañía ponía a Canadá como ejemplo en su último informe financiero, asegurando que, tras la gran oleada de cancelaciones, la base de usuarios de pago volvió a crecer. El tiempo dirá cómo le ha salido la jugada a Netflix tras haber expandido su política a muchos más países.

En Genbeta | Netflix oculta cosas: estos códigos secretos desbloquean muchas categorías, y es legal