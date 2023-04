Netflix oculta cosas: estos códigos secretos desbloquean muchas categorías, y es legal

En Netflix se pueden encontrar miles de contenidos multimedia, ya sean películas, series o documentales de todo tipo. Esto hace que se tenga un catálogo realmente interesante, aunque en los últimos meses se ha visto una bajada en la calidad de estos que se ha unido a un cambio de políticas que ha causado furor (y muchas bajas) entre los usuarios.

Pero el problema de Netflix es que te permite descubrir nuevos contenidos basándose en las recomendaciones que hace a partir del contenido que has visto previamente y te ha enganchado. Esto es algo positivo cuando únicamente visualizas tu contenido en esta cuenta de la plataforma, pero también es importante encontrar otro tipo de contenido de manera más libre, aunque es algo que no es algo sencillo al no estar todas las categorías visibles a simple vista.

Un vistazo a… Del VHS al STREAMING en todas partes

Netflix oculta más categorías de las que pensamos

Es cierto que se van a poder encontrar las categorías generales como "Acción", "Amor" o "Drama" pero hay otras mucho más específicas que no se pueden consultar a simple vista. Y es que Netflix tiene muchas de las categorías que son específicas totalmente ocultas de la vista de los usuarios, pero se van a poder consultar a través de códigos “secretos” que se van a introducir en el navegador.

Así al margen de los atajos de teclado que permiten agilizar el uso de la interfaz de Netflix, la herramienta también cuenta con una serie de códigos que va a dar paso a los contenidos en una clasificación más exhaustiva. En concreto se va a tener que introducir la siguiente URL: http://www.netflix.com/browse/genre/SUSTITUYEPORELNÚMERO

La parte final de la URL debe ser borrada y sustituida por uno de los códigos. Por ejemplo, si quieres encontrar thrillers asiáticos vas a tener que poner el número 1365 después de "genre/". En el caso de las películas de suspense se tiene que optar por el número 43048. En la siguiente lista, que es realmente extensa, te vamos a dejar todos los códigos y las categorías a las que corresponde para que puedas indagar en todos los contenidos que hay disponibles:

Comedias de acción - 43040

Acción, ciencia ficción y fantasía - 1568

Thrillers de acción - 43048

Entretenimiento para adultos - 11881

Aventura - 7442

Películas africanas - 3761

Ciencia ficción con extraterrestres - 3327

Historias de animales - 5507

Anime de acción - 2653

Anime cómico - 9302

Anime dramático - 452

Anime de fantasía - 11146

Películas de anime japonesas - 3063

Anime de terror - 10695

Anime de ciencia ficción- 2729

Series de animación japonesas - 6721

Películas y series en árabe - 107456

Arte y ensayo - 29764

Películas de acción asiáticas - 77232

Películas australianas - 5230

Películas de terror de serie B - 8195

Películas sobre béisbol - 12339

Películas de baloncesto - 12762

Películas belgas - 262

Documentales biográficos - 3652

Dramas biográficos - 3179

Películas de Bollywood - 5480

Películas de boxeo - 12443

Películas y series brasileñas - 100373

Películas británicas - 10757

Series británicas - 52117

Películas locas - 1252

Películas y series canadienses - 107519

Películas de coches - 49944

Películas chinas - 3960

Acción y aventuras clásicas - 46576

Comedias clásicas - 31694

Dramas clásicos - 29809

Musicales clásicos - 32392

Clásicos románticos - 31273

Ciencia ficción y fantásticas clásicas - 47147

Thrillers clásicos - 46588

Serie Clásica - 46553

Películas clásicas de guerra - 48744

Westerns clásicos - 47465

Cómics y películas de superhéroes - 10118

Monstruos y Criaturas Sobrenaturales Películas - 6895

Policiacas de acción y aventuras - 9584

Documentales policiacos - 9875

Dramas policiacos - 6889

Thrillers policiales - 10499

Serie de detectives - 26146

Comedias de culto - 9434

Películas de terror de culto - 10944

Ciencia ficción y fantásticas de culto - 4734

Serie de culto - 74652

Comedias Dramáticas - 869

Películas de terror sobre el abismo - 45028

Disney-67673

Musicales de Disney - 59433

Dramas basados ​​en libros - 4961

Dramas basados ​​en hechos reales - 3653

películas holandesas - 10606

Películas de Europa del Este - 5254

Jóvenes educativos - 10659

Epopeyas - 52858

Películas experimentales - 11079

Películas sobre la fe y la espiritualidad - 52804

Películas familiares - 51056

Películas de fantasía - 9744

Cine negro - 7687

Shows de Cocina y Viajes - 72436

Películas de fútbol - 12803

Películas francesas - 58807

Películas de gánsteres - 31851

Comedias LGBTQ - 7120

Documentales LGBTQ - 4720

Dramas LGBTQ - 500

Serie LGBTQ - 65263

Películas alemanas - 58886

Películas de terror poco convencionales - 4021

Películas griegas - 61115

Documentales históricos - 5349

Comedias de terror - 89585

Películas independientes de acción y aventuras - 11804

Comedias Independientes - 4195

Dramas Independientes - 384

Thrillers independientes - 3269

Películas indias - 10463

Películas irlandesas - 58750

Películas italianas - 8221

Películas Japonesas - 10398

Fe y espiritualidad para niños - 751423

Música para niños - 52843

Para niños - 27346

Películas coreanas - 5685

Serie coreana - 67879

Comedias nocturnas - 1402

Cine latinoamericano - 1613

Música latinoamericana - 10741

Películas de artes marciales - 8985

Artes marciales, boxeo y lucha - 6695

Películas de Oriente Medio - 5875

Acción y aventura del ejército - 2125

Documentales del Ejército - 4006

Dramas del Ejército - 11

Serie del ejército 25804

Miniserie - 4814

Falsos documentales - 26

Películas de monstruos - 947

Películas basadas en libros infantiles - 10056

Documentales de música y conciertos - 90361

Musicales - 13335

Intrigas - 9994

Películas de Nueva Zelanda - 63782

Películas de época - 12123

Comedias Políticas - 2700

Documentales políticos - 7018

Dramas políticos - 6616

Thrillers políticos - 10504

Romance excéntrico - 36103

Telerrealidad - 9833

Comedias Románticas - 5475

Dramas románticos - 1255

Películas de amor imperdibles - 502675

Películas románticas LGBTQ - 3329

Películas Románticas Independientes - 9916

Películas rusas - 11567

Historias Satánicas - 6998

Sátiras - 4922

Películas escandinavas - 9292

Aventuras de ciencia ficción - 6926

Dramas de ciencia ficción - 3916

Películas de terror y ciencia ficción - 1694

Novelas de ciencia ficción - 11014

Documentos de ciencia y naturaleza - 2595

Programas de ciencia y naturaleza - 52780

Comedias locas - 9702

Dramas sobre el destino de las estrellas - 5012

Musicales sobre el destino de las estrellas - 13573

Películas mudas - 53310

Comedias payasadas - 10256

Películas sobre psicópatas y asesinos en serie - 8646

Películas de fútbol - 12549

Documentales socioculturales 3675

Dramas sociales - 3947

Películas del sudeste asiático - 9196

Películas españolas - 58741

Documentales de espiritualidad - 2760

Deportes y fitness - 9327

Comedias deportivas - 5286

Documentales deportivos - 180

Dramas deportivos - 7243

Espía Acción y Aventuras - 10702

Thrillers de espías - 9147

Escenario Musical - 55774

De pie -11559

Películas románticas calientes - 35800

Thrillers llenos de vapor - 972

Películas de terror y sobrenaturales - 42023

Thrillers sobrenaturales - 11140

Terror y supervivencia - 2939659

Melodrama - 6384

Comedias juveniles - 3519

Dramas juveniles - 9299

Terror con adolescentes - 52147

Serie adolescente - 60951

Documentales de viajes y aventuras - 1159

Serie de acción y aventuras - 10673

Dibujos animados - 11177

Serie de comedia - 10375

Serie documental - 10105

Serie dramática - 11714

Serie de terror - 83059

Serie de intriga - 4366

Serie de ciencia ficción y fantasía - 1372

Películas de terror con vampiros - 75804

Películas de terror de hombres lobo - 75930

Westerns - 7700

Conciertos de músicas del mundo - 2856

Películas de terror con zombis - 75405

