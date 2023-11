Spotify Wrapped 2023 ya está aquí: cómo ver tu resumen del año con las canciones y artistas que más has escuchado

Tal y como ocurre cada año, Spotify nos vuelve a traer una de las funciones más esperadas por los usuarios. Y es que por fin ya podemos acceder a nuestro ‘Wrapped’ de 2023, un resumen de todo lo que hemos estado escuchando este año a través de la aplicación.

En este resumen tendremos la oportunidad de saber qué artistas y temas musicales han dado forma y color a nuestro 2023 de una forma muy visual. En este artículo te contamos cómo acceder a Wrapped 2023 en Spotify y saber de primera mano cuáles han sido las canciones, artistas y podcasts que más has escuchado durante este año.

Cómo acceder a Spotify Wrapped 2023

Esta característica suele ser una de las más esperadas por los usuarios, ya que es una muy buena manera de darle un repaso a todo lo que has escuchado a través de Spotify. Acceder a este resumen es muy sencillo, ya que lo tendrás disponible en la sección de 'Inicio' de la plataforma.

En esta sección deberás seleccionar la pestaña de 'Wrapped' y encontrarás varias listas en las que podrás ver todos los temas que más has escuchado durante este 2023. De esta manera, tendrás acceso no solamente a tu presentación personalizada con las estadísticas de escucha, sino a una lista para que puedas acceder fácilmente a todo lo que has escuchado durante este 2023.

De esta forma, a partir de hoy, cuando abras la aplicación y te salte el aviso, podrás acceder a Wrapped 2023 fácilmente. Generalmente Spotify se esfuerza en ofrecernos una presentación a la altura, muy colorida y visual, que acompaña con gusto a todos nuestros rankings de música.

Wrapped suele funcionar muy similar a las historias de Instagram, por lo que podrás ir pasando de una en una sus tarjetas e ir viendo qué es lo que más has escuchado en 2023, tanto música, como géneros, artistas, podcasts y más.

El repaso del año no solo nos ofrece un resumen personalizado, sino que también hace balance de todo lo que más se ha escuchado a nivel mundial y nacional en Spotify. Bajo estas líneas te dejamos con la lista de los artistas más escuchados a nivel mundial, canciones más reproducidas y álbumes más escuchados.

Artistas más escuchados a nivel mundial en 2023

Taylor Swift Bad Bunny The Weeknd Drake Peso Pluma Feid Travis Scott SZA Karol G Lana Del Rey

Canciones más escuchadas a nivel mundial en 2023

“Flowers” de Miley Cyrus “Kill Bill” de SZA “As It Was” de Harry Styles “Seven (feat. Latto)” de Jung Kook “Ella Baila Sola” de Eslabon Armado, Peso Pluma “Cruel Summer” de Taylor Swift “Creepin’ (with The Weeknd & 21 Savage)” de Metro Boomin, The Weeknd, 21 Savage “Calm Down (with Selena Gomez)” de Rema, Selena Gomez “Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53” de Bizarrap, Shakira “Anti-Hero” de Taylor Swift

Álbumes más escuchados a nivel mundial en 2023

Un Verano Sin Ti de Bad Bunny Midnights de Taylor Swift SOS de SZA Starboy de The Weeknd MAÑANA SERÁ BONITO de KAROL G One Thing At A Time de Morgan Wallen Lover de Taylor Swift HEROES & VILLAINS de Metro Boomin GÉNESIS de Peso Pluma Harry’s House de Harry Styles

