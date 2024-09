Windows + Shift + Flechas de dirección: el mejor atajo de teclado para incrementar tu productividad si tienes dos monitores

Está claro que, cuando a tu equipo le agregas un segundo (o tercer monitor), la cosa cambia completamente, ya que dispones de mayor espacio para agregar en pantalla múltiples ventanas y facilitar la interacción múltiple entre aplicaciones. Ocurre lo mismo en grandes pantallas ultrawide, ya que estarías obteniendo (a groso modo), un espacio similar al de dos monitores pero en una sola pantalla.

Los beneficios de tener varios monitores son infinitos, aunque también es necesario tener en cuenta una serie de recomendaciones y procedimientos para manejar nuestro equipo a través de estas dos pantallas. Para ello, hay un atajo de teclado que utilizo muchísimo y que me permite gestionar las ventanas de Windows de forma muy sencilla. Bajo estas líneas te cuento todos los detalles.

Mover ventanas de un monitor a otro sin tocar tu ratón

Los atajos de teclado son una manera espectacular de ahorrar tiempo y facilitarnos las tareas en nuestro sistema operativo. En Windows tenemos muchísimos, y desde Genbeta te hemos recopilado cientos de ellos para que no te pierdas y los tengas siempre a mano.

Entre todos ellos, hay uno en particular que me gusta mucho utilizar y que me facilita tremendamente la tarea cuando me tengo que mover por varias ventanas en programas de Windows. Esto sobre todo es útil para cuando tienes dos o más monitores, ya que el objetivo de este atajo en cuestión es que puedas colocar una ventana en cualquiera de tus pantallas sin que tengas que tocar el ratón.

El atajo en cuestión es Tecla de Windows + Shift + Flechas de dirección. De esta manera, si pulsas sobre la ventana de un programa y realizas esta combinación de teclas, podrás mover la ventana hacia uno u otro monitor cómodamente. Todo depende de la dirección de la flecha que pulses, ya que si utilizas la flecha de dirección izquierda, moverá la ventana hacia la izquierda. El caso contrario si pulsas la tecla de dirección hacia la derecha.

Esta combinación de teclas también sirve si pulsas la flecha de dirección que va hacia abajo, solo que para este caso, si la pulsas una vez en combinación con las otras teclas, la ventana se reduce en tamaño. Si la presionas otra vez, la ventana se esconde en la barra de tareas.

En el caso de que solamente utilices Tecla de Windows + Flecha de dirección en una ventana abierta, ésta irá pasando por todos los rincones de cada pantalla, modificando su tamaño cada vez que pulsemos la tecla de dirección y pasando al siguiente monitor una vez haya pasado por todos los rincones posibles. Esto es útil si solo tienes un monitor y quieres mover la ventana sin arrastrar. Sin embargo, para mover el programa directamente a otro monitor, te conviene que utilices mejor el atajo con la tecla Shift presionada.

Cuando te quedas con la copla del atajo, es muy fácil automatizar este proceso, ya que te permite rápidamente cambiar la ventana a otro monitor para centrar otro programa al monitor que tienes frente a ti y demás. Desde luego es muy cómodo, ya que incrementará tu productividad a la hora de gestionar ventanas, sobre todo en un entorno laboral en el que viene bien minimizar el tiempo de ciertos procesos.

