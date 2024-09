Windows 11 24H2 ya tiene fecha de lanzamiento: cómo instalar la actualización, requisitos y todo lo que ofrece

No es ninguna sorpresa ya el hecho de que Microsoft está ultimando los preparativos para lanzar la actualización 24H2 de Windows 11. Como suele ser habitual por estas fechas, Microsoft actualiza su sistema operativo con un buen puñado de novedades.

Ahora en una publicación oficial de la compañía, Microsoft ha confirmado la fecha de lanzamiento de Windows 11 24H2, la actualización anual del sistema operativo. Para instalarla, se necesitan una serie de requisitos que se han ido arrastrando a lo largo de los últimos meses, por lo que bajo estas líneas te contamos toda la información.

Windows 11 24H2 está a la vuelta de la esquina

Desde Microsoft ya han puesto fecha a la que será la actualización más importante que ha recibirá Windows 11 este año. Ha sido a través de una publicación sobre las mejoras en la protección de datos de Copilot, la IA integrada del sistema operativo. Concretamente, la compañía mencionó lo siguiente en torno a la nueva actualización:

“El cambio a la aplicación Microsoft 365 como punto de entrada para Microsoft Copilot coincidirá con el lanzamiento anual de la actualización de características de Windows 11. Los cambios se implementarán en los equipos administrados a partir de la versión de vista previa opcional sin seguridad del 24 de septiembre de 2024 y, a continuación, con la versión de actualización de seguridad mensual del 8 de octubre para todas las versiones compatibles de Windows 11. Estos cambios se aplicarán a los PC con Windows 10 el mes siguiente”.

Por lo tanto, muchos usuarios van a poder probar de primera mano todas las novedades que llegan en Windows 11 24H2 a partir de la semana que viene. Mientras tanto, no será hasta el próximo 8 de octubre cuando la actualización se lance para todos los equipos con Windows 11 compatibles a través del canal de actualizaciones mensuales de los martes.

Cabe destacar que Windows 11 24H2 ya está disponible para los usuarios con equipos Copilot+ PC con arquitectura ARM, por lo que si tienes uno de estos equipos con IA integrada y características especiales, también puedes disfrutar ya de la nueva actualización de Windows 11.

Para instalar la versión 24H2 de Windows 11, tu PC debe ser compatible con los requisitos que se piden si instalas Windows 11 por primera vez. Además, ten en cuenta que si tienes un procesador muy antiguo que no admita la instrucción POPCNT (Population Count), no podrás instalar la actualización. Junto a ello, si tu CPU no admite TPM 2.0 ni Secure Boot, que son requisitos que se pedían desde el lanzamiento de Windows 11, tu única posibilidad para instalar esta actualización es eludir estas restricciones a través de métodos de terceros.

Si quieres disfrutar de la última actualización de Windows 11 a partir de la semana que viene, cerciórate que en la pantalla de Windows Update tienes habilitada la pestaña de ‘Obtén las últimas actualizaciones cuando estén disponibles’, ya que es la manera para recibir antes todas las novedades de Windows. A partir del 24 de septiembre deberías recibir un aviso para poder instalar la actualización. En caso de que no sea así, entra en la ventana de Windows Update para buscar actualizaciones manualmente.

Esta nueva actualización trae cambios en el diseño y funcionalidad de la barra de tareas, el menú de inicio, cambios en los menús contextuales, cambios en el explorador de archivos y la posibilidad de ver los archivos internos de nuestro teléfono desde aquí, nuevos ajustes energéticos, y mucho más. Otra gran adición es la llegada del comando Sudo para Windows 11, o Rust en el kernel de Windows, algo que gustará a desarrolladores.

Imagen de portada | Rui Silvestre

