Muchos jóvenes no entienden ni lo más básico de informática. Este meme de la Generación Z sobre Windows lo deja claro

'Los jóvenes de ahora son 'nativos digitales', saben cómo funciona todo porque lo han vivido desde pequeñitos'. Si me hubieran dado un céntimo cada vez que he oído o leído argumentar algo así... podría comprarme un PC nuevo ahora mismo. Los hechos demuestran lo contrario, en realidad. Hace nada os hablábamos de cómo los jóvenes no son capaces de trasladar a la tecnología de oficina su soltura usando apps.

Y, hace tres años, abordábamos un problema aún más complejo, que los jóvenes, sencillamente, no comprenden cómo funciona el sistema de archivos de Windows (o de cualquier otro SO): "¿Carpetas? ¿Unidades? ¿De qué me estás hablando?". Y este dato influye mucho en el tema que os traemos hoy.

En los últimos días, un meme al respecto ha sido objeto de debate en Reddit (concretamente, en el subreddit r/GenZ) y ha dado lugar a todo un debate sobre una experiencia cotidiana para los miembros de la Generación Z: la misteriosa desaparición de archivos en las profundidades de Windows.

La imagen en esta, y aparentemente ha tocado la fibra a muchos usuarios:

"Windows: Documento guardado. Yo: ¿Dónde lo guardaste? Windows: [silencio confuso]".

¿De quién es la culpa, a ver?

Al analizar los comentarios, podemos identificar una frustración generalizada (y que no afecta únicamente a miembros de la Gen Z, claro): los usuarios parecen perder archivos constantemente... precisamente en el momento en el que 'Windows' los guarda (o más bien, casi siempre, algunas de sus aplicaciones).

Algunos comentarios señalan directamente a la responsabilidad es del usuario:

"El documento está guardado donde tú decidiste guardarlo cuando se te pidió. Probablemente en la carpeta de documentos, si solo hiciste clic sin pensar".

Muchos no están seguros de dónde van a parar sus documentos, a menudo entre la carpeta "Documentos", "Descargas" o, en un movimiento cada vez más común, en la nube, específicamente en OneDrive. Este último ha sido un motivo particular de queja.

iOS y Android abstraen al usuario del funcionamiento del sistema de archivos, y los jóvenes (y los que no lo son tanto) lo pagan al pasar a un PC

Un usuario comenta, con humor:

"Documentos parece estar configurado por defecto en la carpeta de OneDrive... pero eso es Documentos - OneDrive, no Documentos - PC. Así que a veces abres la carpeta y no, no está ahí".

Por fortuna, en el hilo de Reddit también hay lugar para la autocrítica. Y es que otro problema recurrente es la falta de atención a la ubicación de guardado en el momento de crear o descargar un archivo: muchos usuarios admiten que simplemente hacen clic en "Guardar" sin mirar dónde se guarda.

Un comentario en el hilo lo describe de manera elocuente:

"Me frustras, Windows: lo guardé en aquella carpeta inútil que está detrás de otras 10 carpetas. Ya sabes, en ese lugar extraño que ni siquiera tiene un nombre que coincida con lo que es. Ahora búscalo".

Lo que comenzó como una simple queja humorística sobre la confusión que generan las rutas de guardado en Windows, se convirtió también en una conversación sobre lo que muchos perciben como errores usabilidad en el software. Un error agravado por deficiente desempeño de (ahora sí) una función del sistema operativo:

"No ayuda que la opción de búsqueda sea completamente inútil [...] Bueno, sólo tienes que reservar un par de horas para esperar a que lo encuentre".

Junto con las críticas y autocríticas, también aparecen algunos trucos y soluciones útiles:

Un consejo popular es usar el programa 'Everything', una aplicación gratuita de terceros que, según los usuarios, funciona mejor que la búsqueda de Windows.

También se mencionan alternativas más rudimentarias, pero igualmente efectivas, como elegir 'Guardar como' desde el archivo abierto , lo que te mostrará la carpeta en la que se guardó la última vez. El problema, claro, es que lo hayas cerrado ya.

, lo que te mostrará la carpeta en la que se guardó la última vez. El problema, claro, es que lo hayas cerrado ya. Otros usuarios ofrecen soluciones más técnicas (aunque aplicables sólo a un puñado de programas): "En Word, ve a la primera pestaña. Allí puedes ver todos los archivos recientes y hacer clic en opciones para ver su ubicación".

