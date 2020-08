Amazon se retracta y cambia sus normas para aceptar podcasts críticos con la compañía en su futura plataforma de podcasting

El podcast es ya una de las grandes luchas entre grandes tecnológicas y grandes tecnológicas de nicho, como puede ser Spotify. La compañía sueca está invirtiendo ingentes cantidades de dinero para lograr hacerse un gran actor en el podcasting, algo que hasta ahora solamente era Apple por cuota de mercado.

En este sentido, y según informaciones de medios como Billboard y The Desk, Amazon contactó con productoras de podcasts para ofrecerles entrar en un nuevo programa de podcasts que formará parte de futuras versiones de Amazon Music y Audible. Sin embargo, entre los términos y condiciones expuestos por Amazon, se incluía el requisito de que los episodios no contuvieran comentarios críticos con Amazon y sus productos.

Algunos podcasters como Corey Quinn se han mostrado en contra, alegando que siendo un podcast de entretenimiento, "no puedo consentir eso". Finalmente, según documentos a los que ha accedido The Desk, Amazon ha cambiado las condiciones, eliminando los términos críticos, "disparage" y "contra Amazon".

Qué decían las viejas condiciones y qué dicen las nuevas

En las primeras reglas aportadas por The Desk, bajo un apartado llamado "Restricciones de contenido", podía leerse lo siguiente: "Tu contenido no puede incluir (a) publicidad o mensajes que critiquen/menosprecien o estén dirigidos contra Amazon o cualquier servicio; (b) publicidad que no cumpla con las Políticas Creativas de Aceptación de Amazon... ".

En las nuevas condiciones, se pasa directamente al punto B, sin que aparezcan en ningún apartado los términos del punto A, como críticas o mensajes dirigidos contra Amazon. Según The Desk, todo fue cosa de un solo día. El día 10 de agosto se publicaron los artículos contando la historia, y el día 11 Amazon cambió las condiciones enviadas a los creadores.

De cara a saber cómo acabará la historia, habrá que esperar a que Amazon desvele las condiciones finales cuando lance el servicio de podcasts como parte de Audible o Amazon Music. De no haber cambiado, parece bastante probable que muchos podcasts de noticias y tecnología habrían quedado fuera.