iVoox estrena iVoox Plus, una suscripción de podcasts con más de 10.000 episodios exclusivos por 9,99 euros al mes

iVoox presume de ser la plataforma líder de podcasting en español con cinco millones de usuarios. Además de ser un gran repositorio de contenidos en nuestro idioma, la plataforma ha destacado últimamente por una agresiva estrategia de contenido original bajo el nombre 'Originals', que sobre todo ha consistido en hacer que podcasts de éxito sólo puedan ser escuchados en su web o aplicación.

Ahora, iVoox va más allá con el lanzamiento de iVoox Plus, una suscripción de podcasting que, según cuentan, permitirá a los usuarios acceder a más de 10.000 episodios en exclusiva. Para poder escuchar los podcasts del catálogo de Plus, los usuarios tendrán que pagar 9,99 euros mensuales.

Una nueva vía de monetización para podcasters

En el comunicado del anuncio, iVoox ha repasado su plan de profesionalización del podcast, que comenzó hace 3 años. Con iVoox Plus afirman que pretenden centrarse más en la monetización del productor de contenidos o podcaster. Hasta ahora, ofrecía un modelo de suscripciones para fans a nivel individual con más de 1.200 podcasta, además del mencionado programa de 'Originals'. Con lo primero afirman que a final de año habrán repartido un millón de euros entre creadores.

Lo que harán con Plus será repartir a partes iguales los ingresos entre la compañía y los productores. Habrá un pago a los creadores independiente del volumen de escuchas de sus podcasts. También habrá otro que sí irá relacionado con el tamaño de la audiencia y con el importe que hayan fijado en su contenido para fans.

Desde iVoox prometen que podrá obtener ingresos de forma automática cualquier podcast que forme parte del programa de suscripción, aunque no tenga miles de escuchas. Los usuarios que se suscriban a iVoox Plus tendrán las ventajas que ya se ofrecían en el plan Premium por 3,99 euros al mes, como era no tener publicidad, amplificar el volumen, sincronizar los dispositivos o contar con listas inteligentes.

Más información | iVoox