Así es Podimo, la plataforma de podcast que llega a España con la monetización y el descubrimiento como grandes bazas

El mundo del podcasting está viviendo profundas transformaciones, tanto de la mano de medios que se han lanzado a producirlos como de la mano de compañías como Spotify, que quiere ser líder en el sector y está gastando mucho dinero en comprar plataformas y productoras.

En ese sentido, hoy aterriza en España 'Podimo', una plataforma con app gratuita que quiere ser "el Netflix de los podcast" (un título que estará muy cotizado en los próximos tiempos), pero que sobre todo tiene el objetivo del impulsar algo que todavía es difícil para los creadores en habla hispana: la monetización.

Recomendaciones y podcasts exclusivos: la clave de Podimo para el usuario

Podimo se lanza en nuestro país con el objetivo de tener "250 podcasts exclusivos en español a final de año", según cuenta a Genbeta Javier Celaya, responsable de los mercados en español de la plataforma, que ya tiene cinco empleados en España. Sin embargo, a día de hoy, la clave de la plataforma no es tanto la cantidad de podcasts que podamos encontrar en ella, que de por sí es muy alta, porque integra base de podcasts con suscripciones en abierto, sino las recomendaciones que ofrecerá gracias a su algoritmo.

En muchas ocasiones, yo mismo me encuentro queriendo encontrar nuevos podcasts, sin mucha suerte. Las recomendaciones que me ofrecen Pocket Casts o Apple no me convencen del todo, ni siquiera las que hacen en inglés. Por ello, suelo recurrir a lo que se comenta en redes sociales.

El descubrimiento de podcasts sigue siendo uno de los asuntos pendientes de las apps y plataformas: seguimos dependiendo mucho de lo que nos recomiendan en redes sociales

Es en este sentido donde Podimo quiere destacar, tanto con sus exclusivos como con cualquier podcast existente, que se suma de forma automática a su base de datos en español. En el sentido de las recomendaciones, Javier Celaya nos cuenta que hay varios niveles de funcionamiento. En primer lugar, al iniciar la aplicación por primera vez, el usuario tiene que elegir temas que le interesen: política, cultura, deporte, tecnología, etc. El género de lo que escuchamos siempre será importante.

A partir de ahí, lo que Podimo hace a través del algoritmo es tratar de conocer mejor nuestros gustos, teniendo en cuenta variables como la ratio de finalización de episodios, veces que descargamos un capítulo pero no escuchamos o qué capítulos compartimos en nuestras redes sociales o mediante otras vías. Otra opción es la de votar a favor de un contenido.

Para que aprenda a fondo de nuestros gustos, tendremos que escuchar muchos episodios en Podimo. Por el momento no hay una función que permita importar los podcasts que escuchamos en podcatchers y en otras plataformas, por lo que hay que empezar de cero.

Podimo apostará por una suscripción premium para que los podcast puedan monetizarse

En una primera fase, Podimo será totalmente gratuita, mientras que en una segunda fase, también contará con una sección premium para que los usuarios puedan acceder a determinadas exclusivas, pero también servirá como forma de apoyar a los podcasters. Como decíamos, Podimo también quiere ser una fuente de ingresos para los creadores de contenidos, y en ese sentido, afirman que en el mercado actual hace falta un sistema de compensación como el que proponen.

Con él, se pagaría tanto a podcasts exclusivos como a podcasts en abierto. Con 5 euros de suscripción y 10 horas de escucha al mes, un podcast exclusivo de cuatro horas de escucha se llevaría dos euros, un 50% de ingresos, mientras que dos podcasts en abierto que hayamos escuchado durante tres horas, se llevarían el 20% de los ingresos, euro y medio cada uno.

Así explica Podimo cómo distribuirá lo que paguen los usuarios por el plan premium.

Respecto al plan gratuito, Javier Celaya nos ha contado que los planes de Podimo, por el momento, no pasan por introducir anuncios, como hace, por ejemplo, iVoox. "Los contenidos se mantendrán intactos, no vamos a modificar la publicidad que los creadores hayan incluido", comenta.

A día de hoy, la plataforma tiene cinco podcasts exclusivos, y ya ha anunciado que contará con podcasts de Patry Jordán, una de las youtubers de ejercicio más destacadas durante el confinamiento, Kiko Amat, Alma Andreu, o Paz Velasco. Hasta que lancen su plan premium, los exclusivos de la plataforma podrán escucharse de forma totalmente gratuita.

"En el podcasting hay sitio para todos, porque el mercado va a crecer y dinamizarse. Lo que hay que hacer conjuntamente es que más gente escuche podcasts"

Respecto a competidores como iVoox y Spotify, Javier afirma que "tiene máximo respeto por todos sus competidores. Hay sitio para todos, porque el mercado va a crecer y dinamizarse. Dentro de 5-7 años veremos quién tiene la cuota de mercado, pero hoy por hoy, lo que hay que hacer conjuntamente es que más gente escuche podcasts. Creo que a nivel de mercado, además de nuestra oferta, creo que una ventaja ofrecer solamente podcasts, no audiolibros o canciones".

Detrás de esta fuerte apuesta de Podimo hay una financiación sólida, con una ronda de 6 millones el año pasado, que recientemente han logrado reforzar gracias a cerrar una otra de 15 millones, liderada por 83North, y en la que han participado E.ventures y Heartcore. Con su actividad en otros países, Podimo suma ya 500.000 usuarios.

Desarga | Podimo en Google Play Store y en App Store.