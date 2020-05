Ocho servicios y apps para escuchar podcast que utilizan los editores de Genbeta y Webedia

Vivimos un momento muy importante para el mundo del podcasting, que está viendo cómo uno de sus pilares fundacionales, la apertura fuera de plataformas cerradas y propietarias, comienza a resquebrajarse. Responsables en ello son plataformas como Spotify o iVoox, que están logrando hacerse de forma exclusiva con algunos de los mejores contenidos del mercado.

A nivel de usuario, cada vez hay más podcasts de calidad que escuchar, y desde el equipo de Genbeta queríamos contarte qué servicios y aplicaciones utilizamos para escuchar diaria o semanalmente los episodios de nuestros favoritos. Utilizarlos es una forma buenísima de no tener que preocuparte por nada, simplemente escuchar cuando estén disponibles. También, un gran método de descubrimiento.

Gabriela González es Editora Senior en Genbeta

Ah, y hay uno que escucho en YouTube solo porque tiene versión en vídeo y me gusta verles las caras a esas dos personas. Pero no, nunca en apps especiales, ni tampoco ando buscando podcasts para consumir mucho.

Santi Araújo es Editor en Genbeta, produce Despeja la X, y lleva Radio Patio, su propio podcast.

Ahí tengo más podcasts de los que puedo escuchar, y me gusta en general su diseño y funcionalidades. El punto más negativo es que no permite buscar episodios. Por ejemplo, si quiero buscar episodios que tengan algo que ver con “Joao Gilberto”, recurro a Castbox (que también es gratuito y multiplataforma).

Toni Castillo es Editor Senior en Genbeta.

Desde ahí busco episodios relacionados con cosas que me interesan, pero que han salido en podcasts que desconozco. De todos modos, los podcasts que me interesan seguir los agrego a Pocket Casts.

Uso desde hace años Pocket Casts tanto en móvil como en escritorio gracias a que es multiplataforma y los podcast me siguen allá donde voy sin fricciones. Me gusta porque es muy visual, su diseño está muy cuidado y porque tiene funcionalidades bastante útiles. Se nota que está hecha por gente que escucha podcast por placer.

Eva Rodríguez es Editora Senior en Xataka.

He de reconocer que no escucho tantos podcasts como me gustaría. Soy una persona bastante dispersa y me suele costar ceñirme a formatos como el audio o el vídeo que requieren adaptarse al ritmo del contenido. Sí, sé podría acelerarlos, pero no lo hago.

En este sentido, no me complico demasiado: uso Spotify para la música y con los podcasts más de lo mismo: lo busco y lo tengo entre mis favoritos. Considero que no me hace falta tener más aplicaciones y que Spotify me ofrece una interfaz cómoda para escucharlos.