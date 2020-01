Spotify utilizará los datos que conoce de nosotros para insertar anuncios durante los podcasts

El podcasting es la gran apuesta de Spotify para los próximos años, y parece que no le está saliendo nada mal. Este verano, la compañía mencionaba que su audiencia en este sentido había crecido un 50% desde el trimestre anterior y se había multiplicado por dos desde el año anterior. Números que contrastan con la situación de Apple, que sigue siendo el rey global en cuota de mercado y distribución, pero que no se está tomando en serio monetizar su dominio.

Spotify ya lo hace, en tanto que mantiene en su plataforma a los usuarios sin tener que pagar por los derechos de las canciones a las discográficas. Pero ahora quiere más, y ha anunciado que utilizará datos que conoce de sus usuarios, como edad, género, localización el dispositivo o el comportamiento de escucha. Todo ello lo utilizará en los anuncios del programa 'Spotify Podcast Ads', que se insertarán dinámicamente en la reproducción de los episodios.

Spotify Podcast Ads funcionará con lo que llaman 'Streaming Ad Insertion', que además de tomar todos esos datos, ofrece a los anunciantes métricas más reales de impresiones de anuncios, alcance de usuarios y frecuencia de aparición. Por el momento, la inserción de anuncios será exclusiva para sus podcasts, pero no hay que descartar que la compañía se expanda en este sentido para ser el actor más grande a nivel mundial, y sobre todo, que mejor rentabiliza.

Spotify promete mejores métricas

Para los anunciantes, este sistema ofrece varias ventajas, según la compañía. Para el usuario, se supone que mejorará la experiencia porque mostrará anuncios que le interesen más por su perfil, lo que explica que dos personas escuchando el mismo podcast no vayan a escuchar el mismo anuncio, como ocurre en cualquier plataforma moderna de Internet.

Lo primero es lo que Spotify pone en valor con el anuncio de hoy. Desde la compañía reconocen que lo que impide que lleguen más anunciantes y muchos no se fíen de invertir en el mundo del podcast, porque ni consiguen buenas métricas representativas ni pueden conocer qué hace el usuario al escuchar el anuncio, si lo adelanta, etc.

Con la plataforma, Spotify presume de poder ofrecer la información tan detallada como los anunciantes la quieren, con la pega de que solamente podrán utilizar su tecnología de seguimiento cuando la reproducción de un capítulo se produzca en streaming y no con la descarga, algo que no hace tanta gente, pero sí aquellos usuarios que por no consumir datos o por tener un viaje en avión o similar no podrán escuchar en cualquier circunstancia.

Hasta ahora, el podcast era algo libre que solamente dependía de RSS para funcionar, pero con Spotify ganando mucho terreno la cosa puede cambiar

Por una parte, la medida puede hacer que, cuando este tipo de publicidad salga de los podcast propios de Spotify, podcasts que eran reacios a estar en la plataforma se sumen porque quizá mejore su monetización. Eso puede generar mejores producciones, pero por otra parte, la actual deriva nos lleva a ver cómo se pierde la libertad del mundo del podcast, que hasta ahora dependía de algo tan abierto como el RSS. Si YouTube ya es sinónimo de vídeo, y Spotify de música, no es buena noticia que también lo sea de podcasts, pues sería otro área más que perdería libertad en Internet.

Vía | The Verge