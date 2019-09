Pocket Casts llega a Windows y macOS: pasa a ser gratis en móviles y lanzan un modelo de suscripción

Últimamente está habiendo mucho movimiento en el mundo del podcasting. A principios de este año, vimos como Spotify compraba Anchor y Gimlet Media por 340 millones de dólares, toda una declaración de intenciones.

El año pasado hubo otra adquisición importante en esta industria, y NPR (radio pública estadounidense), This American Life, WNYC Studios y WBEZ Chicago se unieron para comprar Pocket Casts, una de las aplicaciones más famosas a la hora de escuchar podcasts.

Hasta ahora presumían de no apostar por un modelo Freemium o de suscripción

En aquel momento, tranquilizaron a los miles de usuarios que habían comprado la aplicación (sí, era de pago, tanto en Android, iOS como en la versión web), asegurando que no iba a haber grandes cambios.

Hace unas horas, mediante una entrada en el blog de la compañía, anunciaron que a partir de ahora las aplicaciones móviles pasan a ser gratuitas. De todos modos, el cambio más importante es que ahora apuestan por un modelo de suscripción: Pocket Casts Plus.

Por este motivo, muchos usuarios han comenzado a quejarse en las redes sociales, anunciando que están buscando otra plataforma a la que migrar para seguir escuchando podcasts.

Soooooo... what about this? This was the agreement when I bought the web app a few months ago. Breach of contract? Where is my refund? pic.twitter.com/rsvzYYeFCa — justin (@junger128) September 18, 2019

Esto se puede comprobar, por ejemplo, en Reddit. Las últimas entradas están repletas de comentarios en contra de esta decisión, y muchos han compartido una captura muy significativa. En ella podemos ver lo que ponía en la web del servicio, donde irónicamente presumían de no apostar por un modelo freemium o de suscripción:

Pocket Casts ha querido calmar a los usuarios que pagaron por la app (recordamos que la versión web era un pago de casi 10 euros), ofreciéndoles tres años de Pocket Casts Plus gratis.

De todos modos, no todo son críticas negativas: hay muchos usuarios que no habían descargado las aplicaciones móviles (costaban alrededor de 4 dólares) que parecen estar contentos de poder disfrutar de este servicio sin tener que pagar nada.

Acaban de Anunciar que PocketCast es ahora gratis para todos, no duden de usar la mejor app de podcast que existe https://t.co/KvrorQHWsl — Mario del castillo (@toede) September 18, 2019

Qué ofrece Pocket Casts Plus

Como decíamos, para disfrutar de Pocket Casts Plus hay que pagar una suscripción, que puede ser mensual o anual: 1,09€ y 10,99€, respectivamente. Los responsables de la app han querido tranquilizar a los que decidan quedarse con la versión gratuita, asegurando que no recabarán datos ni los compartirán con terceros.

Los que sí decidan pagar tendrán acceso a iconos y temas exclusivos. Otro punto importante es que tendrás 10GB de almacenamiento para poder subir tus propios audios y vídeos.

El modelo de pago único era "anticuado"

Otro cambio importante es que han anunciado aplicaciones de escritorio (que se suman a la versión web), para Windows y macOS. Eso sí, los usuarios que quieran escuchar podcasts desde su computadora tendrán que ser miembros de Pocket Casts Plus. El modelo freemium es solo para las apps móviles.

Owen Grover, CEO de Pocket Casts, cree que ofrecer almacenamiento permitirá a los creadores de contenido escuchar o ver un episodio antes de publicarlo. También ha calificado el anterior modelo (de pago único) como "anticuado".

Grover reconoce que no esperan que la mayoría de los usuarios de Pocket Casts vayan a pagar por la versión "Plus", así que actualmente no está claro cómo van a recuperar el beneficio que antes obtenían mediante la compra de la app. Grover responde a esto afirmando que "ofrecerán más detalles sobre monetización en un futuro".