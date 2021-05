Tras más de 10 años, Instagram está probando la subida de fotos desde el navegador de escritorio

Parece que tras más de una década de la red social de fotografía, en Instagram finalmente están considerando el milagro y permitir que podamos subir y publicar una foto desde nuestros ordenadores.

Alessandro Paluzzi, un conocido desarrollador que suele filtrar este tipo de novedades, ha descubierto en el código de Instagram, que la plataforma está probando internamente justamente esto: la subida de fotos y vídeos desde el navegador de escritorio.

#Instagram is working on the ability to create posts from the desktop website 👀 pic.twitter.com/pATuOHiTGE